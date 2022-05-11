國內海運大咖 樂看前景

國內海運大咖看景氣，「今年還是非常非常樂觀！」長榮海運總經理謝惠全11日表示，雖然今年多家航商預估載貨量減少，但市場運價維持高檔，且美國線新長約5月生效，合約價比去年同期翻倍漲，因此樂觀看待第二季，可能跟去年第三季旺季接近，全年還是非常好，且長榮有19艘新船投入占有優勢。



陽明董事長鄭貞茂也認為，市場「還是不錯！」現在大家擔心的大陸防疫封控，對產業的影響大概就在第二季，加上美西塞港開始緩解，船舶運力可望增加，及美國線新長約5月上路，都是對貨櫃航運有利的因素，陽明也有新船投入，一定會把今年該賺的錢賺到。



航運業發展跟全球經濟、貿易息息相關，針對美國西岸碼頭工人合約談判，謝惠全說，目前資訊顯示勞資雙方都希望維持正常運作，不要影響供應鏈，但在碼頭自動化議題上各持己見，勞方主張自動化增加吞吐量，恐將是以轉移其他碼頭吞吐量為代價，導致整個區域就業損失，因此他研判這場換約談判不容易談。



另針對美國剛公布的4月消費者物價指數（CPI）年升達8.3％，高於市場預期，傳出白宮考慮降低或取消對大陸進口商品課徵關稅，以應對40年來的最高通膨，鄭貞茂說，此舉有助於降低廠商成本，增加貿易量，航運業最重視的就是貿易量。



謝惠全則認為，美國總統拜登若解除或降低大陸進口關稅，頂多貨源回流多一點到大陸，不過當前美元強勢，進口成本低，部分抵銷通膨帶來的影響，對航運業還是會有挹注。



台北市輪船商業同業工會11日舉行理監事選舉，由鄭貞茂獲選為理事長，長榮海運董事長張衍義接任常務監事。



鄭貞茂表示，這二年是航運業史上最好的年代，為協助產業發展，解決船員短缺問題，台北市輪船公會將配合航港局赴偏鄉招募、培育人才，並協助推動船員兵役鬆綁等法規面問題。