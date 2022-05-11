水手快看！2檔航運大戶比例飆 不是三雄

法人指出，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）在今年2022年第二季的獲利，預估將明顯低於第一季，而近來2檔散裝航運的千張以上大戶人數明顯提升，呈現貨櫃散裝兩樣情，分析師鍾騏遠於網路節目「投資最給力」中表示，原因就是因為散裝航運有一項優勢。

財經作家阿格力說明，雖然長榮、陽明、萬海在Q2的獲利，預估將明顯低於Q1，但全球航運巨投馬士基（Maersk），今年首季營收高達193億美元，成長55%，淨利更暴增2倍，攻上67.8億美元，改寫成立114年以來最佳獲利，在運價持續維持高水位的情況下，一舉將今年的營業利益拉升26%，並表示「第二季獲利將與第一季相當」。

鍾騏遠提到，航運業理論上產業看好，全球新交船數應會往上攀升，但卻沒有看到明顯太大變化，因2023年開始會有環保議題，污染的船隻將禁止下水，代表未來幾年市場看法保守，因此新船數量沒有明顯改變。過去航運的報價上漲，交叉比較全球新船交付量來看可知，是因為需求以至運價走升，但長期來講看法較保守。

觀察長榮、陽明、萬海、慧洋-KY（2637）、裕民（2606）的股東持有結構來看，鍾騏遠表示貨櫃大哥長榮持有10張以下的人數持續減少，千張以上人數沒有什麼變化，包含陽明的千張人數也沒有太大的改變，但反觀散裝航運的裕民千張人數大股東持續增加，而且10張以下的散戶人數持續減少，表示股權的籌碼被大戶收走，同是散裝航運的慧洋，同樣是散戶比例近期從12.1%，下降至7.47%，千張以上大戶比例從67%增加到了72.9%，原因就是因為慧洋和裕民的海岬型貨輪（capasize）較多，對於未來原物料的裝載運能就有利而成長。

美國西岸碼頭公會先前的勞資雙方爭議，將於5月12日展開，基於預期心理，美國零售商考慮未來恐出現罷工情況，已開始提早提高冬季庫存，航運界預期，如果全球第一大港上海解封，貨量恐怕會出現暴增現象，運價也將水漲船高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）

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