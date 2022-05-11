防疫宅經濟 兒童防護面罩賣翻10倍

本土疫情升溫，防疫宅經濟喊燒，博客來銷售顯示，防疫用品、保健、居家休閒娛樂，整體業績平均較去年同期成長逾三成，其中口罩買氣再攀六成，維他命強勢成長超過五倍，兒童防疫面罩、保健品、口罩需求也竄升八成，造型可愛的兒童防護面罩業績更成長10倍以上，娛樂電玩以任天堂為首，銷量也倍增。

隨確診人數創高，拉抬5月口罩買氣較4月再成長逾六成，尤其是N95口罩成長最多，立體口罩為購買大宗，約占六成；口罩週邊如香香貼銷售也較去年同期成長五倍，還有「三麗鷗疫苗小黃卡保護套」上架當日即完售。

博客來銷售顯現，隨著政府態度轉向與疫情共存，民眾也加強自身抵抗力抵抗病毒，維他命銷售成長超過五倍，以維生素C、D相關產品最熱銷。做好居家防護，酒精棉片、額溫槍／耳溫計銷售較去年同期業績翻倍成長，防疫熱銷小家電TOP5都是消毒相關，如酒精兩段式噴霧槍、紫外線殺菌燈、自動感應酒精噴霧機。

兒童尚未施打疫苗、缺乏保護力的議題備受關注，兒童保健食品、專用面罩、防疫帽、幼童版口罩等，整體銷售較同期成長八成，造型可愛的兒童防護面罩業績成長10倍以上。

公司、學校啟動居家上班、線上學習，由於同戶居家人數增加，催生耳機麥克風需求，帶動電腦週邊及辦公設備銷售，較去年同期平均翻倍成長。

民眾自煮頻率也增高，熟食料理／調理包／米麵等業績上漲約三成，居家運動娛樂瑜珈墊／磚、重訓啞鈴、健腹器材、舒壓按摩小物等買氣增逾二成；娛樂電玩以能促進親子互動的Nintendo Switch遊戲最受歡迎，較於去年同期銷量成長近二倍。

延伸閱讀

驚！醫曝：兒童有這3點 100％PCR陽性

何美鄉揭1數據 強烈建議1類兒童打疫苗

兒童輝瑞、莫德納怎麼選 衛長這樣說