進逼EIS…弟弟派意圖全拿長榮集團

巴拿馬長榮國際（EIS）10日由弟弟派召開的股東臨時會，選出張國明擔任永久董事長，意圖全拿市值近兆元長榮集團。法人指出，長榮集團兩大控股公司─EIS及長榮國際是集團「一統天下」的重要關鍵，在弟弟派近期頻頻出招，企圖以游擊戰進逼單兵作戰的哥哥，預估兩方法律訴訟戰將一路從國內打到海外。

巴拿馬長榮國際成立於1975年，股東有張榮發（歿）及張國華、張國明、張國政、張國煒等各持有20％股權，是長榮集團海外控股公司，EIS重要性與長榮國際一樣。

今年弟弟派三人合作主導長榮國際，順利步步進逼，除了張國煒已掌握立榮航空外，並陸續改派長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表人。

長榮集團上市櫃及興櫃公司包括長榮、長榮航、中再保、長榮鋼、榮運及長榮航太10日市值合計達9,500億元，市值近兆元，且股權層層緊密相關，弟弟派已拿下長榮國際，10日召開股東臨時會選出張國明為永久董事長及總經理，奪取巴拿馬長榮國際，其背後意圖是拿下整個長榮集團。

法界人士指出，攤開長榮集團的股權結構，巴拿馬長榮國際的重要性相當關鍵。目前巴拿馬長榮國際持有長榮7.3％，長榮又持有長榮航14.69％、榮運40.36％及中再保8.45％。

其中長榮航持有長榮鋼9.1％及長榮航太64.9％及中再保5.96％；榮運持有中再保8.68％。集團交叉持股，為生命共同體，因此弟弟派只要再拿下巴拿馬長榮國際，掌握兆元的長榮集團猶如探囊取物。