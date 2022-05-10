台中永豐棧 爆財務危機

擁有25年歷史的台中在地老牌飯店-永豐棧酒店，爆出欠薪案，員工憤而向台中市勞工局申請調解，也傳出員工、廚師釀出走潮。對此，永豐棧總經理楊義方10日指出，資金調度確有困難，營運受疫情衝擊，且營運成本高，飯店會處理資產問題，3月欠薪已有部分發出，也會發放4月份薪資，董事會正努力籌措資金度難關。

1997年創立的永豐棧酒店，總客房數334間，近年來屢傳財務危機。媒體曾報導，2021年8月疫情期間，資金缺口逾30億元，何家當時到處籌錢調度，有土地曾借款到第7順位、甚至向民間借貸付息超過2分利；還有消息指出，公司旗下能借錢的資產大都已被設定抵押權，也賣地換現金。如位於酒店旁的「生活會館」土地，就由國雄建設以25億元收購，今年規劃推出中小坪數小豪宅，每坪單價5字頭起。

近兩年受到疫情衝擊，台灣飯店產業面臨經營困境，2020年3月先有台中亞緻大飯店收攤歇業；當時就傳出李方艾美酒店、永豐棧酒店將待價而沽。據悉，永豐棧何家為解決龐大的資金缺口，多年來市場一直傳言有意出售飯店，也確實有許多知名財團表達購買興趣，不過，都因合作方式談不攏或開價太高，最後無疾而終。

永豐棧酒店創辦人為台中市何厝的望族何家，目前董事長為何豐棧。永豐棧於2010年全盛時期大舉擴張事業版圖，陸續入主墾丁超人氣餐廳「阿利海產」，並將阿利餐廳引進台中總店；2016年還租下屏東恆春漁會旗下的「後壁湖港漁民休憩中心」、砸下6億元重金打造頂級度假中心「永豐棧後壁湖畔」（目前已更名馥蘭朵墾丁），共有33間客房，鎖定金字塔目標客層。

但墾丁大手筆的投資案卻讓永豐棧踢到鐵板，營運並不如預期順利，造成資金壓力；而壓垮永豐棧的最後一根稻草，就是兩年多以來的疫情衝擊，讓經營更加雪上加霜。

永豐棧業務經理、第三代何天翰指出，永豐棧全盛時期年營收可達5、6億元，近兩年受疫情影響，營收萎縮到剩不到2億元，但永豐棧在疫情期間並未裁員或減薪，在固定成本居高不下、營收卻大幅縮水下，造成赤字連連，最後才會引爆財務問題。