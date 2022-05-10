「新大同」積極開發 每年推案百億起跳

三圓建設董座王光祥10日首度以新大同公司董事長、尚志資產董事長的身分，公開現身，除宣示主權，發表旗下「大同莊園二期」正式上樑，預計明年完工交屋貢獻業績之外，也強調集團坐擁46萬坪的資產，將積極開發，目標每年推案至少100億元。

昨天王光祥第一次以新大同掌門人之姿，與「代銷天王」海悅國際董事長黃希文，主持自家建案-新北市土城「大同莊園二期上樑典禮」，總銷25億元，為子公司尚志資產投資興建，海悅國際代銷，預售時已完銷，預計2023年完工交屋挹注，可貢獻母公司獲利。

至於「大同莊園三期」，則為王光祥走馬上任接掌大同董事長之後，第一筆正式推出的超級大案，總銷達150億元，海悅國際代銷，2月19日進場開案迄今，總計661戶，已銷售四～五成，每坪成交價「見6」，刷新土城區域史上新高，預計第四季動工、工期估計6年後交屋貢獻，為挹注大同未來業績的主力大案。

王光祥正式入主大同、成功上位董事長寶座之後，昨天首度為自家建案站台，並和海悅廣告董事長黃希文兩位大咖同框，為最新登場的「大同莊園三期」，當起「Super Sales」，為該案掛保證。

王光祥指出，這是新大同集團脫胎換骨之後的首發案，更是大同莊園系列的壓軸鉅獻，展現新大同穩健永續經營的企圖心。

黃希文表示，雖然每坪成交最高達6字頭、創下土城史上新高，但建材規格絕對是壓軸的最高規格，在營建成本飆升下，現在買、CP值最高。

對於各界高度關注的新大同如何開發雄厚的土地資產，下一步開發計畫如何，王光祥直言，他最擅長就是房地產開發，借助豐富的經驗和專業，勢必可以為新大同帶來脫胎換骨的契機，不過現階段希望外界太過聚焦在大同的資產開發方向，畢竟大同除家電外，還專注在綠能、太陽能和儲能等事業領域。

王光祥表示，大同的雄厚資產，在全台至少有46萬坪，遍布台北市、新北市和桃園，未來他一定會好好規劃、開發，希望以後每年目標推案達100億元。