台塑砸逾61億 德州建原料廠

1-己烯將供不應求，10萬噸廠預定114年底量產，確保料源並供外銷

因應美國HDPE（高密度聚乙烯）副料1-己烯的不足，台塑擬加碼投資2.07億美元（逾新台幣61億元），於美國德州康福廠區新建10萬噸1-己烯廠，預定114年10月完工試車、12月量產。台塑指出，完工後，6.3萬噸供企業內自用之外，3.7萬噸將外銷供應國際市場，達成穩定原料來源、提升PE產品競爭力的效應。

為此，台塑董事會通過對旗下100％持股台塑工業美國公司（HDPE廠）增資7,000萬美元，以支應新投資案之三分之一自有資金，其餘部位則以融資方式籌措。台塑工業美國公司（FIC）目前資本額達5億725萬5,000美元，其中3億8,930萬元用於新建年產40萬噸高密度聚乙烯（HDPE）廠，已於108年9月完工投產。

台塑表示，因1-己烯之原料（乙烯）在美國以頁岩氣開採產製，較原油煉製方式更具成本優勢，其中北美為1-己烯主要生產基地。

不過，近年美國石化投資多為乙、丙烯及其下游PE、PP等產品，HDPE副料1-己烯新產能沒有同步提升，而1-己烯生產廠商優先供應其集團PE廠，反造成當前市場供給吃緊。

依據IHS預估，114年北美1-己烯供給量為87.8萬噸，需求量為91.5萬噸（含北美境內需求量79.9萬噸及淨出口量11.6萬噸），市場將供不應求。

台塑指出，台塑、台塑工業美國公司（FIC）及台塑美國公司（台塑持股22.66％）等聚乙烯（PE）廠，其生產原料1-己烯預估至114年需求量為6.3萬噸，但目前該原料均向外購買。

因此，為滿足企業內對1-己烯之需求，並穩定原料來源、提升PE產品競爭力，決定啟動1-己烯新投資計畫；由台塑工業美國公司於美國德州康福廠區新建年產10萬噸1-己烯廠，預計總投資金額2億783萬3,000元，資金來源將由台塑增資FIC 7,000萬元，剩餘1億3,783萬3,000元擬以借款支應。