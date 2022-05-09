長榮鋼兄弟PK 哥哥派獲殷琪支持

長榮集團旗下董事改選先發-長榮鋼進入委託書徵求的高峰期，欣陸投控董事長殷琪已確定支持哥哥派張國華，共同徵求委託書。長榮鋼也呼籲股東支持以公司穩定經營為前提的董事名單。



長榮集團董事經營權之爭的重頭戲長榮鋼將於6月10日股東會全面改選4席董事、3席獨立董事。哥哥派張國華已獲得殷琪旗下的大陸工程、維達開發及台橡的支持，雙方合作共同徵求委託書，目前弟弟派能掌握的持股與哥哥派相當，為了掌握過半的股權，兩派已將重心擺在徵求委託書上。



長榮鋼推出四席董事名單，其中一席為代表人為維達開發的李孟玲，其他三席董事為繪股代表人林耿立、柯麗卿及長榮物流，獨立董事名單為李冠賢會計師、連元龍律師及蔣瑞琴律師等，並委託元大證券、全通、長龍、聯洲、統一證、宏遠證券代為徵求委託書。



長榮弟弟派徵求的股東為長榮國際，董事名單有長榮國際、凱明投資及鄭深池，獨立董事為林天送，徵求委託的券商是台新證、群益金鼎、富邦證券等。



長榮鋼9日應凱基證券邀請舉行法說會，由總經理劉邦恩主持，邀請董事長林耿立參加。對於法人關心的6月10日股東會後經營權的變動是否影響公司營運前景，長榮鋼則表示，該公司鋼構業務近幾年來營運持續穩定成長外，轉投資事業也都有穩定的獲利表現，經營團隊是值得信賴的團隊組合，預期未來對鋼構業務發展影響不大。



對於俄烏戰爭對鋼構業影響，林耿立表示，俄、烏都是鋼鐵輸出大國，在戰爭爆發後，烏國鋼廠幾乎停擺，加上西方國家的貿易制裁使鋼價大漲，但對鋼構業是否影響，主要還是要看大陸和美國的基礎建設是否受到影響，且鋼構廠也會將風險降到最低，尤其長榮鋼與營建廠之間都採浮動價格，可以將損失降到最低，預期影響不大。



長榮鋼首季業績亮麗，稅後淨利4.18億元、年增22.64％，EPS0.82元。長榮鋼表示，主要是鋼構市場活絡，毛利佳；展望今年前景，長榮鋼強調，今年鋼構市場仍供不應求，且鋼構採浮動價格，價格穩定，預期還有1～2年以上的榮景。