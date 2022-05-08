傳統旺季將至 散裝航運可望再續多頭榮景

散裝航運可望再續多頭榮景，受惠俄烏戰爭造成煤炭、穀物供應鏈改變，各國刺激經濟成長投資各項基礎建設計畫，加上未來二年散裝船交船量非常有限，近期疫情導致大陸主要港口塞港延續，影響船舶運力供給，在供不應求的鐵律下，業界樂觀期待今年散裝市場持續成長。

對照主要散裝航商今年第一季營運表現也讓人驚艷！慧洋第一季淨利26.78億元、年增二倍，每股賺3.59元，累計前四月自結每股稅前盈餘5.43元，股價躋身百元俱樂部；裕民第一季淨利約8.43億元、年增146％，寫12年來同期新高，每股盈餘1元。

法人表示，BDI指數周線連四紅，除了受惠大陸預期解封拚經濟，俄羅斯切斷供應波蘭、保加利亞的天然氣，天然氣是化肥重要原料，肥料價漲又會推升農糧，加上歐盟8月禁運俄羅斯煤炭生效，多項利多都在5、6月發生，使散裝航運族群成為台股焦點。

散裝市場下半年將進入傳統旺季，但預期船舶供不應求狀況仍將延續，今、明二年散裝船交船量非常有限，近期大陸防疫封控導致主要港口塞港延續、船員換班問題，都使得船舶周轉率下滑，影響船舶運力供給，是看好散裝市場持續正向成長的關鍵。即便2021年基期已高，慧洋仍樂觀今年度換約漲幅可達三成以上。

目前慧洋船舶營運數量達140艘，穩坐業界龍頭，7月還有一艘巴拿馬型82,300DWT新船加入營運；裕民今年預計有多達11艘船舶交付，達史上最高峰，新增運力逾21％，營收獲利將挑戰新高。據業界資訊，目前全球散裝船舶大約維持在12,700艘上下，今、明二年預計散裝船新船交船量有限，粗估僅200艘上下；明年環保新規上路，預期舊船的汰換、減速將使散裝船舶供給更為吃緊。