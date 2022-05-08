散裝航運旺季 提前報到

全球瘋搶穀物與大宗原物料之亂，帶動波羅的海指數BDI周線連四紅，6日續漲2.8％至2,718點，累計近一個月大漲逾31％，散裝航運市況第二季淡季不淡，甚至有旺季提早報到之勢，在船舶供不應求下，市場也看好第三季旺季，海岬型船期貨日租金報價已上漲至3.8萬美元以上，中小型散裝船日租金也都在3萬美元左右！



裕民、慧洋等散裝航商強調，疫情、戰爭、天候等因素，打亂全球供應鏈生態，加上印尼限制棕梠油出口、印度擬限制小麥出口等求自保，目前各國政府與企業只能各顯神通搶糧、搶煤、搶油等，連電動車業為了鞏固電池原料供應也直接採購載運礦物，近日特斯拉便與淡水河谷簽訂長期鎳礦協議。



俄烏開打對散裝航運影響大，包括穀物、原物料等，進口國紛紛轉往他國採購，現階段導致航程增加及油價上漲，第二季進入南美穀物收成旺季，南美遠程航線糧食運輸需求旺，都有助提升中小型散裝船運費。



歐盟禁運俄羅斯煤炭在8月生效，也引發全球燃「煤」之急搶運，尤其歐洲轉向澳洲大量採購，還有印度缺電搶煤等，都帶動跨太平洋、大西洋海岬型船的運輸需求大增。



還有預期大陸五一後復工復產、拚經濟保5.5％的經濟成長率，鋼廠也提前開始進口鐵礦砂與煤炭，拉高進貨量、增加原物料庫存，掀起囤貨潮，預料對鐵礦石進口需求穩定增加，近期大陸向澳洲等地採購鐵礦石持續增加。



俄羅斯也是歐洲重要木材供給來源，俄烏開戰以來，木材貿易全面中斷，俄國木材也遭全球抵制，歐洲紙漿產能受阻鬧紙漿荒，也開始轉往加拿大、巴西等國採購。



台灣部分，航商表示，台電原來向俄羅斯買煤炭，目前已轉往印尼、澳洲等地採購；中油與俄羅斯天然氣合約3月截止後，也開始從美國、卡達、澳洲等地採購。



BDI是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等散裝原物料的運價指數，不僅是全球航運指數，也是經濟領先指標，隨著上游穀物與原物料到位，意味第二季開始製造業、零售業市況將轉熱，但上游原物料與穀物價格與運價大漲，則可能加劇通膨。



散裝航運最新報價，BDI指數6日上漲74點至2,718點，自4月迄今周線連四紅，業界解讀代表旺季提早啟動，主要由海岬型船運價指數BCI帶動，上漲173點至2,894點，平均日租金上漲1,433美元至24,002美元；巴拿馬型船運價指數BPI上漲65點至3,175點，平均日租金增加 586美元至28,572美元；輕便極限型運費指數BSI小跌3點至2,729點，平均日租金小跌29美元至30,024美元。