五大利空 華爾街估它將GG 美股熊來了

於是當四月二十八日公布美國第一季實際GDP年化季率初值意外從前值6.9%萎縮到-1.4%，出乎大多數經濟學家的預料，嚇了市場一跳，隔天道瓊指數下跌-939.18點，那斯達克指數創今年新低12315.74點，累積年內跌幅達-21.16%。

1.歐盟對美科技巨頭祭反壟斷戰

科技股一隻腳踏入熊市之際，結果歐盟委員會在五月二日向蘋果發出一份異議聲明，表示該公司通過限制應用接入非接觸式的標準技術(NFC)，限制了iOS系統中移動錢包市場的競爭，初步認定蘋果的Apple Pay涉嫌濫用市場支配地位以取得自營業務的競爭優勢，這代表歐盟不甘心被美國在LNG(Liquefied Natural Gas，液化天然氣)狠狠的敲了一筆十年協議，這份聲明更重要的意義，在歐盟正式跨出對美國科技巨頭祭出反壟斷戰，企圖扳回在能源戰所損失的一切。

歐盟對蘋果的反壟斷調查並非只有一件。

除了Apple Pay之外，歐盟還在去年指控Apple Music涉嫌濫用市場支配地位妨礙競爭。根據法律條文，如果認定構成壟斷，歐盟將有權對公司處以最高年營收10%的罰金，對蘋果來說相當於三六○億美元(通常訴訟結果的最終金額會比較低)。而歐盟的數位市場法絕對不會只針對蘋果一家，相信Google、Meta、Amazon及Microsoft等科技巨頭都有可能遭到歐盟反壟斷法的控訴。

2.上海封城 物流壅塞嚴重

美國科技股遇到的麻煩不只一個，四月上海封城造成的物流壅塞有多嚴重呢？一家在崑山的德國PCB設備廠在四月八日找FedEx託運機器從法蘭克福出發到湖北，四月十三日機器到廣州，十五日到上海，但是直到五月二日機器仍在上海流浪，理由是「不可抗力使航班連接有所延誤」，類似的情況在上海端出現過三次，原因是快遞沒發送正本提單到銀行，所以機器無法提貨。

從這個例子可以推測一六一家崑山的科技台廠，四月份營收多多少少都會受到影響，但是如果五月中旬前上海可以解封的話，那麼全年的營收可能影響不大，甚至就如聯電法說會上說的：「全年訂單不受影響。」

由於崑山是PCB大本營，如果要做電子股的跌深反彈，或許可觀察欣興的後續表現。不過從最新的美國科技巨頭的財報說明會所釋出展望似乎不怎麼激勵多頭，因此搶反彈手腳要快，停損更快才行。

3.供應鏈瓶頸 蘋果預警下季財報

先看蘋果的財報，四月二十九日台北凌晨蘋果公布截至三月二十六日的第二季財報，營收年增率+8.59%，稀釋後每股收益(EPS)為1.52美元，年增率成長+8.57%，但季減-27.6%，市場解讀為超乎預期。

但四月二十九日美股收盤下跌-3.66%，主要是佔營收過半的iPhone受到全球智慧型手機成長趨緩展望影響，加上供應鏈瓶頸限制，讓蘋果在受限的產能與料源之間，為了保住iPhone 13產量而犧牲了可穿戴設備與智慧家庭設備，這部分營收幾乎腰斬，推測並非是缺少晶片所導致，而是缺少包括顯示螢幕以及無線元件等零組件。

由於蘋果預警到六月底的第三季財報將會遇到更大的業績利空，結果竟然還能在四月底收盤守住年線支撐，科技股多頭反攻需要蘋果登高一呼。

4.美國出招 彎道超車台積電

那麼，台積電會守住五百元整數關卡而觸底反彈嗎？在四月十四日法說會之前，英特爾執行長訪台，動機不清楚，後來就傳出英特爾的1.8奈米量產時間早於台積電的二奈米，接著五月三日傳出日經亞洲評論引述未具名報導，日本、美國政府已快要對攜手生產二奈米以下製程晶片達成共識。

所謂人紅遭忌，美國商務部長雷蒙多在一月二十五日表示：「美國本土的先進半導體晶片生產量是零，我們幾乎全向台灣購買，而精密的軍事設備需要這些晶片。」美國難道不是台灣的堅定盟友嗎？

如果是，那麼美國為了自己需要的先進晶片而保護台灣，不是合情合理的嗎？幹嘛急於降低對台灣的先進晶片依賴，不就等於繞個彎對台灣說：「美國不希望為了先進晶片，而非得出手保護台灣。」

先是制裁佔台積電兩成營收比重的華為，讓台積電的前十大客戶裡，除了聯發科，幾乎都是美國公司，也就是說，台積電的業務越依賴美國客戶，就越沒有底氣拒絕美國的要求。所以在華為被制裁後，接著就是要求台積電赴美設廠，儘管一拖再拖，最終還是沒能婉拒成功，選了亞利桑那州設五奈米廠。

當然，會無好會、宴無好宴，等到台積電真的用高於台灣五倍成本赴美設廠兩年後，仍等不到美國政府的補貼，完全就跟中國大陸慣用的「關門打狗」手法如出一轍。想要打台灣牌對付中國大陸，又不想被動捲入台海衝突，在這樣的心態下，估計美國還會繼續出招想辦法彎道超車台積電。那麼股民們做好台積電終有一天不再無敵的心理準備了嗎？

5.晶片會缺到2024年

回頭看看FAANMG的財報結果，最早給華爾街震撼教育的是Netflix，今年跌幅已達-66.89%，在歐美已經進入到解除新冠防疫措施，回歸正常生活，悶了兩年的民眾迫不及待的外出，Netflix的業績爆雷算是合理的意外。

亞馬遜是俄烏戰爭與上海封城的最大苦主，不僅提列大額的投資損失，還預告了下一季可能繼續虧損，今年股價已經累積-25.32%跌幅。

微軟和Meta是正面利多，但英特爾的第二季指引是疲弱，而且預計全球晶片短缺延長到2024年，英特爾今年也累積了-12.07%跌幅。

另一檔拖累費城半導體指數的Nvidia，今年累積-33.58%跌幅，原因是市場擔心俄烏戰爭導致歐洲客戶可能會抑制需求，還有上海封城的影響，以及受到乙太坊價格下跌和POS共識機制導致顯卡需求減少的影響。