陸刺激車市跟美拚GDP 這2檔營運現轉機

中國清零政策付出經濟代價

由於汽車生產需要大量多種零組件，生產供應鏈十分長，此次主要車廠及汽車零件供應商的生產重鎮上海及吉林封城，不僅整車輸出受到影響，加上全球各地組裝的汽車，使用的大多是在中國製造的零組件，只要一個零件無法順利取得，位於地球另一端的工廠也可能因此停工，導致全球汽車生產及交車量遭受波及，對國家經濟也帶來不小的衝擊。

根據乘聯會統計，第一季中國乘用車市場累計零售已年減4.5％，低於預期。四月前3周，中國乘用車零售年減幅更擴大至39％、月減33％。為了控制疫情全省封閉的吉林第一季GDP已出現衰退，年減7.9％，是唯一負成長的省份，堅持清零政策所必須付出的經濟代價已開始顯現。

上海作為全球重要的汽車生產及零組件供應地，三月以來即便允許企業閉環生產，也面臨缺料、缺工、物流不順等問題，對汽車產業衝擊仍餘波盪漾，凱基投顧預估直接影響產量約5至10％，間接影響可能更為深遠。廣汽埃安副總經理肖勇就表示，該廠四月30日已把所有能用的零組件全部用完，依照目前零組件的庫存來看，也僅夠單班生產，預期五月中國汽車供應鏈壓力依然存在，六月後才可能明顯緩解。

電動車 刺激消費重點產業

唯考量全球通膨環境抑制民種消費的發展，汽車需求存有不確定性風險。市場預估第二季中國汽車銷量將明顯較前一季、去年同期衰退，已將今年全球汽車銷量預估調降與去年持平。但在政府能源轉型政策扶植趨勢下，仍樂觀看待電動車市場規模成長趨勢，甚至逆勢上修全球電動車銷售量(例如凱基投顧預估今年年增65％至1073萬輛)。

中國國務院於四月25日發布「進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，可因地制宜逐步取消汽車限購，鼓勵有條件的地區開展新能源車及綠色智能家電下鄉，推進充電樁(站)等配套設施建設，推動公共服務車輛電動化，提高城市公共汽電車佔比。可看出中國刺激消費重點放在電動車等綠色消費，將有助支撐中國電動車市場銷售持續成長。

根據中汽協數據，去年新能源汽車下鄉車型銷售量年增169％。新能源汽車在農村地區極具推廣優勢。一方面，農村地區電價比較便宜，農民買得起，也用得起。另一方面，近年來新能源汽車的種類逐漸增多，給農村地區用車提供了越來越多的選擇，提升了農村消費者購車的積極性。市場樂觀預期這會成為未來3~5年，繼大型城市後，中國電動化市場的一個爆發點，成為未來推升市場成長的重要引擎。

地球另一頭，美國總統拜登則在五月2日宣布，將啟動一項31億美元計畫促進美國電動車電池製造業的發展，用於支持車用電池、電池組建的製造、改造或擴大生產，及建立電池回收設施，可視為從汽油車轉型為電動車的政策新舉措，資金將從拜登所提出的1兆美元基建法案中提供。

誰都無法阻擋的ADAS趨勢

由於電動車採用電氣化架構，與先進駕駛輔助系統(ADAS)相容性高，電動車新勢力在架構設計之初就融合ADAS系統，將有助帶動ADAS在電動車的滲透率提升。另在各國政策驅動下，車輛裝配ADAS為大勢所趨，根據Goldman Sachs統計，未來十年內將有90％的新車配置ADAS，預期自駕系統成為汽車標配的速度可能會比電動車普及率更快速。研究機構Precedence Research預估全球ADAS市場規模於2027年將達1420億美元，2020~2027年年複合成長率達11.6％。

未來支援自駕系統Level 3~ Level 4之ADAS系統將具有幾個全新的特點，包括更多的感測鏡頭、環境感測能力大幅提升及全新的智能演算法。自動駕駛與ADAS的發展可提升部分車輛系統及零組件的內容價值，如毫米波雷達、攝影機及光達模組，以及模組使用的相關上游半導體及零組件。隨著感測元件數量上升、運算效率提升及主動介入功能提升，半導體含量也將上升。不論是規格提升或是需求量的成長，都將為台灣供應鏈帶來更多商機。

啟碁、同致營運將逐步走出谷底

網通廠啟碁(6285)去年車用營收佔比已達二四％(包含車用雷達、車用鏡頭、車用藍芽、車聯網及ADAS系統交換器)，今年ADAS交換器出貨將超過一億元營收，主要出貨給 tier1 OEM客戶，預估今年車用營收比重將會增加至四％~六％，整體車用產品成長率也將達十五％。公司的缺料最嚴重時間已過，訂單滿足率將隨供料量逐步增加，並同步帶動營收成長。

成本較低、短距離內測量有優勢的超聲波雷達，目前主要應用在測量汽車前後障礙物的超聲波停車輔助系統(UPA)、以及用於測量側面障礙物距離的自動停車輔助系統(APA)。

同致(3552)在停車、駕駛及便利功能三大應用使用超聲波雷達模組結合影像技術。其中，自動停車系統已打進特斯拉OEM供應鏈，並取得中國OEM大廠自動停車系統專案。

但因中國昆山廠停工、上海疫情相關封控措施導致中國整車廠客戶供應鏈中斷，四月營收將受明顯衝擊，待營收公布後會是較安全的介入點。

文/授權轉載自理財周刊1132期 作者/高適