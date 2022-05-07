三大利基！化工族群營運衝刺 6檔吸睛

訂單能見度高，化工族群包括惠光、東鹼及三福化、材料-KY、長興、上緯投控等，首季獲利都衝上新高。看好經濟陸續解封，加上半導體、特殊化學、可分解等利基型投資，仍持穩發酵，化工股營運可望持續推進。

法人表示，俄烏戰爭催化化肥、農藥廠營運看俏。惠光3月自結稅後盈餘0.46億元，月增119％、年增35.29％，超越前二月獲利；首季營收年增20.41％，EPS1.06元，季增135％，年成長58％。

東鹼則受惠硫酸鉀、散裝運價雙雙走高，第一季營收19.11億元，季增二成、年成長125％；2月自結稅後淨利1.43億元，EPS0.57元。

三福化因漲價與工程認列款挹注，第一季營收創單季新高，淨利3.26億元，EPS3.24元，季增8％，年成長224％。4月營收5.23億元，年增73.41％。半導體產業占新興化學品營收一成，預估今年成長約二至三成；第三季TMAH年回收量新增5千噸產能開出，總規模達1.22萬噸。

化工類股營運概況

合成樹脂、特用材料出貨大增，長興3月營收、獲利齊創新高，營收月增54.26％，自結稅前盈餘6.24億元，月增314.08％、年增47.81％；第一季稅前盈餘11.37億元，年增7.43％，每股稅前盈餘0.92元。

材料-KY伴隨4,000噸絲束產能擴增貢獻，及眼鏡用塑料級醋片需求強勁，醋酐開始批量出貨，4月營收年增51％，為歷史新高。大陸醋酸纖維供應緊張，材料-KY擬投入約人民幣1億元，擴建年產絲束6,000噸、長絲2,000噸，下半年投產。

上緯第一季淨利5,830.8萬元，EPS0.63元，年增6.77％。