華新5/13股東會 聚焦轉投資

華新為掌控不銹鋼原料，前進印尼清山工業區鎳生鐵廠，不僅為去年及今年第一季營收、獲利增色，由於俄烏戰爭造成國際鎳及銅價暴漲暴跌，13日（周五）股東會上轉投資成為最受關注的話題。

尤其公司相當看好電動車市場未來前景，布局電動車材料，並斥資3.8億美元，在印尼設年產5.5萬噸冰鎳廠，相關布局甚受法人圈關心。

華新本屆股東會並無改選議題，主要是承認去年財報及營業報告書、以及盈餘分配案。去年合併營收1,566.65億元，營業利益133.46億元、淨利歸屬母公司146.43億元、EPS從前年2.04元增加至4.27元，獲利改寫歷史新高，董事會提案每股配發現金股息1.60元。同時配合公司法修法，修改部分公司章程。

公司在致股東報告書提到，華新一直持續推動企業流程改造，智能製造及自動化生產，近年，積極布局節能、綠能與循環經濟的投資與建設，因應所屬基礎製造工業，甚至是全球企業的轉型與挑戰。展望今年，新冠疫情、通貨膨脹、氣候暖化、碳中和及大陸產能過剩等風險，仍將影響營運。華新透過整合策略、數位轉型與核心競爭力的強化，應可持續提升經營佳績。大陸商貿房產事業，南京華新城壹號辦公樓預計今年中完工，下半年進行招租，成為商貿房產事業主要收益來源。

為掌控不銹鋼原料，華新2020年前進印尼清山工業區，設年產能3.6萬噸鎳生鐵廠，4條鎳金屬生產線，去年第三季起全面投產，產能逐季提升。華新表示，印尼鎳生鐵廠第一季產銷量1萬噸，全產全銷。資源事業目前營收占比15％～20％，大部分營收都是印尼鎳生鐵廠貢獻。

華新看好電動車將是未來汽車市場主流，提前卡位布局冰鎳，4月董事會決議斥資3.8億美元，其中2億美元，是向青山集團購入印尼旭日50.1％股權，另斥資1.8億美元興建冰鎳廠。

華新指出，鎳最大需求主要是不銹鋼市場，年複合成長率3％～5％，電動車年成長率高達20％以上，電動車是未來市場主流趨勢，具價格支撐，華新投資印尼冰鎳廠，年產能5.5萬噸，預計今年底完工，明年第一季末全產全銷。