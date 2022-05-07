南台灣科學園區 產值直追中科、竹科

除了既有的南科與高雄科，南台灣近期增加了嘉義、橋頭、以及屏東等3個科學園區，南台灣的科學園區可說是遍地開花，未來年產值可達1.34兆元，直追中科的1.03兆元和竹科的1.58兆元，由於南台灣科學園區的設置，結合地方特色產業，因此，迥異於過去大家一起爭設自由貿易港區，卻失敗無著的情境，可望掌握產業發展契機，進而平衡區域發展。

日前，新應材公司高雄園區新廠啟用時，南科管理局副局長鄭秀絨就指出，由於半導體先進製程的快速發展，半導體上游材料及相關設備、零組件等供應鏈已紛紛落腳南科，因而加速南台灣半導體S廊道產業聚落成型。

據了解，為了南台灣科技產業的佈局，更加完備，擴展我國在高科技及半導體戰略產業的競爭力，原本的「S」科技廊道，已經向北推進到嘉義，因此，從嘉義、台南、高雄、橋頭、到屏東的科學園區，將構成新的「大S」科技廊道，徹底改變了只有竹科、中科和南科等三大區域科學園區生態。

南科管理局轄下、現有的南科以及南科路竹園區（高雄科學園區），2021年產值各約1.03兆元和640.84億元，合計共約1.09兆元，未來，南台灣「大S」科技廊道5個科學園區的產值，可達1.34兆元，直追中科的1.03兆元和竹科的1.58兆元。

亞洲矽谷計畫執行中心行政長李博榮表示，過去，我國高科技產業發展，偏重中北部，但，南台灣科技廊道5個科學園區的設立，的確具有平衡區域發展的特色，因此，將可為南台灣的產業發展，帶來新的景象、新的契機。

至於南台灣一下子設立5個科學園區，遍地開花，是否會像過去大家一起爭設自由貿易港區，最後卻落得失敗無著的情境？李博榮一點都不擔心，因為，新設的南台灣科學園區，具有在地性，結合地方特色產業，滿足在地產業的需求，各有產業發展的利基。

南台灣在新增設的3個科學園區，包括日月光和鴻海集團將要進駐的橋科，將先跨出第一步，預定今年9月，廠商建廠工程、以及園區工程將同步啟動，2025年7月全區完工，未來每年產值可達1800億元，至於屏東科學園區，目前則已設置招商等備處，規劃引進智慧農醫、綠材、太空科技等產業，完工之後的年產值約360億元。

高雄經發局長廖泰翔表示，2019年12月獲行政院核定籌設的橋科，預計2022年9月，同步啟動廠商建廠工程、區段徵收工程、以及園區工程，區段徵收工程及園區工程採分期分區開發，全區預計2025年7月完工。

廖泰翔指出，橋頭科學園區面積約262公頃，園區可供設廠用地164公頃，目前已有半導體、電動車、航太、資通信、以及精準健康等產業指標業者規劃進駐，指標性廠商像是封測大廠日月光、晶片電阻大廠國巨、以及規劃在高雄發展電動車產業的鴻海集團等，預估未來將帶動年產值1,800億元，創造1.1萬個就業機會。

至於籌備辦公室近日才揭牌的屏東科學園區，南科管理局說，屏東科學園區預定2022年7月進行園區招商，2023年4月啟動園區公共工程，廠商同步施工，目前潛在投資廠商，還在接觸中。

南科管理局表示，屏東科學園區位於高鐵屏東車站特定區計畫內，計畫總面積計約73.83公頃，供廠商設廠用地面積45.14公頃，未來規劃引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業，結合在地產官學研量能共同推動產業發展，預估將創造年產值約360億元，並提供5,400個就業機會。

倒是南科三期擴展計劃，最有可能成為橋科之後，引資進駐的標的，因為，位於台南園區西南側，總面積約93.62公頃的南科三期基地，今年3月16日的環保審查會，南管局提出開發面積縮減至84.5公頃，已獲環評委員同意留在一階環評專案小組討論，不用進二階環評。

據了解，由於南科早已成為半導體重要聚落，因此，在規劃開發階段，已有許多廠商相中南科三期，未來將以半導體聚落、光電、3D列印及航太等領域、生醫相關廠商、智慧載具、機器人、軟體、資安、以及資通訊相關產業為主。



南台灣5大科學園區摘要