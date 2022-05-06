中鋼Q1賺百億 加碼32億拚擴產

中鋼6日董事會通過第一季財報案，受惠於鋼品售價高與轉投資效益顯現，單季稅後淨利107.71億元、年增19.41％，EPS達0.70元，創同期新高。中鋼董事會並決議加碼投資32.44億元，推動「新增條鋼二場直棒鋼精整線（Phase-C）」計畫，完工後，直棒鋼月產量將可提升4,000公噸，增添營運薪火。

中鋼董事長翁朝棟表示，此一投資案目的，是為配合公司發展高值化精緻產品，並驅動數位轉型，建構條鋼工場智能化製造產線，完工後可提升直棒鋼品質、生產作業效率，有節能減碳和降低成本效益，除滿足市場需求，更提升公司獲利，工期自今年6月1日起，為期三年又五個月。

翁朝棟還說，這次更新的條鋼工場設備，是中鋼於1977年興建一階工程時的設備之一，是最久的設備，同時也是中鋼獲利最好的項目之一，主要包括棒鋼和鋼板，其中鋼板產線之前已精進過設備改善，只有棒鋼還未實施，因此利用這次機會精進設備。

他並指出，目前棒鋼每月的缺口達3,180公噸，未來完工啟用單月可提升4,000公噸，正好滿足市場的需求，且隨著增設智慧能化設備，可達到節能減碳和降低成本的效果。

中鋼首季財報也傳出捷報，單季合併營收1,152.11億元、年增17.77％，單季營業毛利167.77億元、年增5.03％，單季稅前淨利為145.02億元、年增10.71％，單季稅後淨利107.71億元、年增19.41％，EPS為0.70元。

中鋼財務副總經理楊岳崑表示，雖第一季鋼品銷量較去年同期減少46萬公噸，且成本偏高，但因鋼品售價高，且轉投資的離岸風場，有合作廠商哥本哈根基礎建設基金貢獻的5億多元開發成功費，以致單季獲利較去年同期成長。