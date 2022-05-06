台塑四寶 4月營收兩樣情

受到油價波動趨緩，加上烏俄戰爭、大陸防疫管制等因素干擾，台塑四寶營運也呈現和緩並降溫，4月合計營收1,566.12億元，月減7.1％。其中，台化為四寶中唯一業績月、年雙增公司。

至於台塑、台塑化4月營收月減5％，但較去年同期，仍增長3.2％、40.4％；南亞則因昆山防疫管制，電子、石化行情雙雙走弱，導致4月營收月、年雙減19.7％、14.9％。

台塑集團表示，近期國際油價在每桶100美元震盪整理，而中國大陸疫情維持動態清零策略，各區域不均衡復工，考驗供應鏈調度能力，生產量能也受限。

其中，台塑4月PE因售價低於原料乙烯成本，降低開工率，加上林園PP廠安排歲修，產銷量減少，以致4月營收月減5％，惟第二季大陸鞋材及EVA太陽能封裝膜市場需求增加，主要產品價格月漲4％～14％，支撐4月營收仍較去年同期成長3.2％，創歷史同期新高。

台塑認為，5、6月步入傳統需求旺季，加上東南亞齋戒月結束，開工率會高於4月。

南亞受制大陸防疫管控、EG計畫性減產，及俄烏戰爭、通膨影響消費等干擾，4月營收滑落300億元之下。其中，電子材料因大陸疫情管控措施，原物料及產品運輸受阻，而上海與電子產業重鎮昆山嚴格封控政策，造成進出貨困難、生產人力不足、長短料問題加劇，限制上下游廠商營運，4月電子材料業績月減37億元。

南亞預期中國將陸續放寬防疫管制，電子材料各項產品產銷量有望增加，加上油價支撐，可望帶動可塑劑系列產品價格持穩，5月營收會較4月成長。

台化指出，受大陸疫情升溫及下游需求保守影響，PIA、ABS銷售減少，但因油價維持百美元高檔震盪，PX、PTA、SM等石化產品接單均價上漲，加上酚酮定檢結束，逐步恢復正常運轉，支撐營收持穩走堅。5月定檢廠增加，量價趨緩，營收會比4月略低。

台塑化4月油品日煉量36.9萬較3月增加，但因部份外銷油品船期安排影響，產品總銷量1,120萬桶，月減64萬桶。4月杜拜原油平均價格比3月下跌8.1美元／桶，但外銷油品價差墊高，每桶平均售價119.9美元，月增5.5美元，支撐4月營收年成長40.4％。

台塑、台化 Q2有望先蹲後跳

台塑四寶對第二季營運情況指出，俄烏戰爭衝擊全球景氣、美國聯準會升息與縮表，加上兩岸疫情升溫等因素干擾，恐壓抑推進力道；惟油價高檔走堅，有助石化行情成本支撐，加上近洋海運費下跌、東南亞需求增加。整體而言，台塑、台化維持第二季營收比首季成長；南亞、台塑化則因電子材料、油價高檔趨緩，營運相對趨緩看待。

台化董事長洪福源直言，今年春季旺季已不復見，恐會進入「五窮六絕」傳統淡季，加上大陸新產能持續續投放，雖會努力維護巿占率，但是為管控成品庫存，將依照市場需求調整塑料產品開工率，這是自前年五月疫後新常態、新商機以來，台化首次調節庫存。

針對油價走勢，台塑化認為，歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，加上近期貿易商紛紛表態5月中起將大幅減少購買俄羅斯原油，市場預期5月俄羅斯原油出口每日將減少100萬桶，短期油價可能上漲，但中國大陸封城持續延長，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，抑制油價漲幅。

台塑董事長林健男表示，大陸近期疫情復燃及防控措施，經濟面臨較大下行壓力，但陸續推出刺激措施，包括寬鬆貨幣政策、加速基礎建設投資計畫、放寬房市調控及降稅減費等，有利穩定市場信心，維持經濟成長。

由於近洋海運費較高峰時已下跌超過四成，加上東南亞齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，加上原料乙、丙烯成本支撐，第二季各產品平均價格及開工率向上提升，營收將比第一季成長。

南亞董事長吳嘉昭指出，第二季大陸疫情管控、產品售價轉嫁成本不易，營運環境轉趨保守。其中，電子材料車用電子、風電、5G、高速傳輸、運算等需求受到壓抑，但長期發展趨勢不變，加上客戶逐漸去化庫存，管制解除後，缺料將更為嚴重，產業前景樂觀，且南亞可閉環生產及自其他生產基地支援供應，降低區域性封城衝擊。

台塑化預期汽、柴油煉製毛利維持強勢，5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至每日46.9萬桶（87％）；輕油裂解廠配合下游需求，預計延續降量90％運轉，維持合理價差。