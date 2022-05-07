報復性出貨潮可期 6月運價看漲

上海為主的長三角生產重鎮一面復工、一面復原供應鏈，據貨代業者觀察，目前出貨力道漸增，但尚不足以支撐運價上行，航商原計畫5月中調漲運價成功機率恐怕不高，已紛紛指望6月，出現一波報復性出貨潮，屆時運價預計喊漲1,000美元上下，外加旺季附加費約600～700美元。

SCFI跌幅進一步收斂

上海航交所6日公布最新一周貨櫃運費指數SCFI，續跌0.32％至4,163.74點，雖是連續16周走跌，但跌幅進一步收斂，其中美西線開平盤撐住，地中海線運價開始止跌小升0.29％，美東線、歐洲線分別小跌0.38％、0.48％。

貨代業者表示，上海封城影響長三角物流供應鏈，近期傳出洋山港也有確診案例，造成原物料、半成品、成品供給及出貨延遲，陸續轉移到寧波、太倉、南京等港口，都需要卡車拉貨，偏偏卡車管控嚴，寧波等港口也已經爆倉，一環扣一環連環解套疏通供應鏈需要時間，才能將產業復工生產及遞延貨物陸續清運。

除華東出貨影響大，航商透露，其實華北、華南出貨還算正常，加上東南亞的出貨補上，目前多數船舶艙位可達八成五甚至全滿，美國需求依然強勁，歐洲需求也開始增量。航商、貨代業普遍推估，大量補貨、急貨趕出口需求，將集中在下半年出籠，已開始調度船舶、預定艙位，迎接這波搶運潮。

接著，美西碼頭勞資將於下周12日上談判桌，依往例若談判不順，將使塞港加劇，有可能催促產業界加速出貨量，甚至已開始提前補冬季庫存。

代表美國西海岸港口航運公司和碼頭營運商的太平洋海事協會（PMA）發布的研究報告指出，在洛杉磯、長灘港碼頭導入自動化，可提高貨物吞吐量，並增加碼頭工人帶薪工作時間，已招致國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）批評，讓海運界直覺不妙。PMA和ILWU的勞資合同將於7月1日到期，自動化是雙方談判的一個關鍵議題。

據SCFI最新一周報價，遠東到美西線每40呎櫃運價7,888美元，開平盤；遠東到美東線每40呎櫃運價10,588美元，下跌41美元、周跌0.38％；遠東到歐洲線運價每20呎櫃運價5,955美元，下跌29美元、周跌0.48％；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,691美元，上漲20美元、周漲0.29％。