看旺貨運 長榮航再添一架波音777F貨機

長榮航空（2618）今（6）日經董事會通過，看旺航空貨運市場，將與波音公司簽訂購買一架777F貨機，預計2023年底交機。

長榮航空目前擁有八架波音777F貨機，進一步提升貨運運能，增加貨運市場的競爭力，日前也與以色列航太工業公司（IAI）簽約，自2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時貨機機隊將達12架。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「為了達到貨機運能占比適度擴增，以提升經營風險承受能力，長榮航空不斷的評估客、貨運市場需求，並隨時檢視機隊組成，以做出最有競爭優勢的策略規劃。」

孫嘉明指出：「依據波音公司預測，未來20年航空貨運市場，會以4.0％至4.6％的複合年均增長率成長，2040年的全球貨機需求將增長70％以上；因應貨運起飛時代，以及兼顧長期航網規劃與營業銷售需求，未來也會評估次世代的貨機機型，讓長榮航空在全球貨運蓬勃發展下，可以更彈性調整貨運航網與運能，滿足市場需求。」

長榮航空營運的777機隊共計有34架777-300ER客機以及8架777F貨機，除了發動機維修管理更有效率，在航員調度方面亦更具彈性，有助於提升長榮航空整體營運效益。

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