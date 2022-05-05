長榮海委託書大戰啟動 減資生變？！

長榮集團委託書大戰正式啟動，大房三子張國政透過康和證券大舉徵求長榮海運及長榮航空委託書，市場認為，此舉是為了對抗長榮海運今年減資六成而來，也提前為2023年集團旗下公司董監事改選遞出挑戰書。



長榮集團旗下海空兩大指標–長榮及長榮航，分別於5月30日及31日召開股東會，已陸續寄發股東會開會通知，二家公司電子投票於4月30日正式啟動，5月27日及28日結束投票，為期近1個月，由於戰火不斷，股民已開始陸續投票。



目前，證券市場已區分兄弟兩大派系，不少知名業界紛紛打著親友團的旗號，希望股民「選邊站」。長榮海運哥哥派委託全通、長龍及聯洲三大通路商及永豐金證券，代為徵求委託書，張國政亦出現在徵求名單中，並透過康和證券負責處理委託書徵求事務。



長榮海運2021年稅後盈餘2,390億元，比前一年大賺8.8倍，累積保留盈餘有2,593億元，營運資金高達1,740億元，除了配發18元現金股利外，董事會決議辦理現金減資六成，每股返還6元現金給股東，合計配發股利24元，減資後長榮海運實收資本為211.64億元。



市場人士認為，弟弟派本次將以股東身分，於股東會中質疑長榮海運減資六成的合理性，本次減資案若要順利通過，外資持股逾26.78％掌生殺大權，但翻案的機率不高。



另一方面，長榮海運大股東為巴拿馬長榮國際7.3％、長榮國際4.96％、張榮發（遺產）3.4％、張國華3.42％（不含信託持股）及張國明2.21％，市場人士分析，長榮海2023年將進行董事改選，此次弟弟派提案改選長榮國際及巴拿馬長榮國際董監事名單，不但有「騰籠換鳥」的考量，張國政出馬徵求長榮海運委託書，提前為2023年董監事改選固樁的心態甚濃。



此外，長榮航5月31日召開股東會，主要討論去年財報及0.6元現金股利案，亦將補選一名董事，預料弟弟派將在臨時動議時提出議案，倍受矚目。長榮航方面，哥哥派除了由三大委託書通路商負責徵求之外，元大證券亦協助處理，只不過張國政也同時名列長榮航徵求人名單之中，由康和證券負責相關股務。



股務人士表示，長榮航於4月1日董事提名人選最後截止日前，弟弟派皆未提出候選人名單，顯示兄弟本次聚焦的公司，仍集中在長榮海運之上。