台驊首季三率三升 EPS達6.45元

台驊控股（2636）今（5）日公布第一季財報，營收連續三季站穩百億大關，並繳出三率三升佳績，稅後淨利9.4億元、年增137.2％，寫同期歷史新高、單季第二高，每股盈餘高達6.45元。

台驊第一季合併營收101.4億元、年增72.2％，營業毛利22.7億元、年增113.5％，稅後淨利9.4億元、年增137.2％，營業利益12.18億元、年增170.9％，毛利率22.42％、營業利益率12％、淨利率9.31％。

台驊表示，第一季為產業淡季加上俄烏戰爭、大陸疫情影響，營收表現較去年第四季略有下降，但仍較去年同期大幅增長。

展望第二季，全球海運市場呈現向好的趨勢，國際運力依然相對緊缺，整體運價預計維持高位，美國線長約新合約價5月生效，較去年倍增，預期今年市場將以高位震盪為主。

航空市場則將進入修復期。4月初受到大陸上海封城影響，周邊許多科技大廠生產重鎮都受到波及，市場一度需求減緩，導致市場價格走跌。大陸政府公布最新企業復工復產指引，維護半導體、汽車製造等重點行業穩定生產；推估當地的物流供應鏈也將跟著順暢，來自亞洲地區的原料、半成品陸續增量，亞洲區間航空市場訂單已開始湧現。5月起成品、半成品完成後陸續出貨，北美、歐洲線的需求將跟著起飛。

延伸閱讀

航運景氣快到頂？海運巨頭最新預測驚人

航運大哥要換人？散戶注意5月兩大暗號