兄弟PK再起 長榮鋼委託書前哨戰開打

長榮集團兄弟鬩牆再掀高潮，在長榮鋼委託書大戰開打之前，弟弟派針對相關股務作業大喊不公。長榮國際指出，長榮鋼6月10日召開股東會將進行董事改選，但此次改選過程，出現諸多違法、不公平情事。然哥哥派長榮鋼反駁指出，絕無不法，希望主管機關依法行政，並主持公道。



長榮鋼6月10日將召開111年度股東常會，進行110年度盈餘分配案（每股配發現金股利3元）及董事改選，預計選出4席董事與3席獨立董事。股東會出席通知書將於近期寄發，委託書徵求大戰下周起開打。



哥哥派已掌握長龍、全通、聯洲三大委託書盤商及元大、凱基等證券共同徵求，弟弟派則委請台新證券、中信證券、富邦證券、日盛證券、元富證券、國票證券、康和證券及群益八家證券協助徵求。



在委託書徵求大戰開打前，長榮國際大喊不公，並提出二點質擬，包括，第一、檢查人長榮鋼鐵公司竟主張有權拒絕公司董事行使內部監察權、不提供股東名冊，致使董事無法有效查核；第二，刻意不公平操作徵求委託書之紀念品發放過程，以不公平配送公告的股東會紀念品「鍋寶超真空燜燒罐840ml」給長榮國際的徵求人。



長榮鋼反駁並指出，並無相關情事，針對有心人散布、傳播不實訊息，有危害資本市場秩序之虞，祈請社會大眾與投資人明察，切莫遭不實訊息誤導，並籲請主管機關本於依法行政立場，維護資本市場交易秩序與安全，俾維護長榮鋼與全體股東權益。