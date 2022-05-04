大同董事會 王、鄭完全執政

大同4日召開董事會，提名全球人壽董事、律師劉積瑄為獨立董事，該席獨董將在6月股東常會補選。由於其他股東未提名獨董人選，加上大同高中一席法人董事懸缺，前董事長林郭文艷方面無意改派代表人，大同董事會自此進入王光祥、鄭文逸陣營「完全執政」。



大同經營權易手一年多來，由於以王光祥、鄭文逸為首大股東與原董事長林郭文豔之間的矛盾加深、經營路線差異，從最早的「尊林郭」、演變為「清林郭」，董事會及高階經理人變動不斷。



目前大同董事會六席一般董事中，包括王光祥主導的競殿投資四席、鄭文逸的欣同投資一席外，原本林郭保有一席的法人董事大同高中，法人代表在林郭辭任、前總經理何春盛辭職後懸缺至今；據悉，林郭短期亦無意再指派法人代表。



而原本被視為親林郭陣營的一席獨董、安永文教基金會董事長王金來，在去年底轉任精英副董事長後，此次獨董補選公司派提名劉積瑄同額補選，此屆大同董事會的六董（一席懸缺未補）、三獨董，將全數為公司派王、鄭陣營人馬。



大同新經營團隊在經歷過一年多的動盪，去年底盧明光、何春盛雙辭董、總，王光祥接手董座、鍾依文回鍋總座後，決策核心團隊已漸整合成形，除了大股東王光祥、鄭文逸外，還包括去年底被延攬進入大同董事會的新竹物流前營運長陳榮泉，並被任命為執行董事。



市場還傳出，近一年來在大同持續加碼持股的精英電腦前董事長蔣東濬，以及在大同擔任總顧問、長榮集團老三張國政首席幕僚的命理專家「諸羅山人」方寬銘，也都是大同決策核心的成員。



值得注意的是，陳榮泉日前遭檢舉因執行董事身分、代行董事長職權，可能與公司法、公司規定不符而遭主管機關證交所盯上，要求公司說明，這也顯示陳榮泉在王光祥掌大同董座後，在大同這波經營階層的調整及決策中，扮演舉足輕重的角色。



今年6月股東會將通過修訂公司章程列為議案，市場人士推測，有可能要讓陳榮泉執董職務名正言順，陳榮泉在決策及營運核心中的角色將更形強化。