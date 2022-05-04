看景氣 長榮、陽明：今年還是不錯！

貨櫃航運龍頭看景氣具指標意義，長榮海運董事長張衍義4日表示，今年表現「還可以啦」；陽明董事長鄭貞茂也認為市場「還是不錯」。長榮、陽明今年第一季營收再創單季新高，季增9.5％、3.92％，法人預估，兩者首季EPS甚或從16元起跳，進一步挑戰去年第四季獲利高峰。

接下來，鄭貞茂說，大陸防疫封控對產業的影響大概就在第二季，加上美西塞港開始緩解，船舶運力可望增加，5月12日美西碼頭工人換約將上談判桌，目前蒐集到的資訊是雙方都有誠意談判，還有美國線新約上路，都是對貨櫃航運有利因素。

據了解，1月上路的歐洲線新約運價、5月上路的美國線新約運價，大概都是去年同期的1-3倍價。

隨著塞港緩解，帶動運力增加，大陸復工釋出貨量漸增，第二季是傳統淡季但仍可期，陽明目前艙位仍舊吃緊；進入第三季是傳統旺季，他看好大陸解封後遞延出貨潮，及俄烏戰後重建需求陸續釋出，今年海運景氣還是不錯。

但鄭貞茂提醒，航運業有二大課題，一是景氣好，船隊擴充，卻缺船員，近年全球興起離岸風電產業又挖走不少人才，且疫情當前，一人確診整批船員就要隔離，都讓人手需求更顯不足。陽明今年積極招募海員，搭配四艘1.1萬TEU新船即將投入營運，也將攜手海事學校長期培育海運人才。

再者，油價也是墊高成本因素，俄烏戰爭造成油價劇烈變動，目前看來恐慌期雖過，但仍未回到正常情況，俄羅斯石油缺口短時期恐難以補足。

台北市輪船商業同業工會4日舉行的第十八屆第一次會員大會，張衍義、鄭貞茂等海運公司董座、總座出席，共計選出27位理事、9位監事，其中鄭貞茂獲選為理事第一高票，張衍義獲選為監事第一高票。大會預定在11日選舉常務理監事與理事長。兩人在會後受訪做以上表示。