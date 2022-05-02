台塑越鋼 4月甩帳上累虧

台塑河靜鋼鐵去年營運大賺逾12億美元，今年雖遭逢原料漲勢急速竄升壓力，但在越南、歐洲市場助力下，第一季營收穩步墊高至13億美元，年增18％；搭配3月後鋼品接單價格較第一季為佳，4月營運順利達成彌平帳上近15億美元累虧目標，為台塑企業跨足鋼鐵產業寫下重要里程碑，也宣告可望對台塑四寶及中鋼、日本JFE等股東，增添股利收益貢獻能量。

台塑越鋼表示，近期歐洲鋼鐵市場發生供應不足，雖順勢提高歐洲銷量，惟越南經濟持續解封增溫，將成為營運衝刺關鍵，預估第二季營收可望季增15％、達15億美元，獲利較第一季略增；上半年營收可望上看28億美元，年成長15％，獲利3.2億美元（逾94億元台幣）。全年營運持續朝獲利8億美元目標推進。

台塑越鋼第一季鋼品銷售量約150萬噸，營收年成長18％，但因去年第四季起煤、鐵原料價格上漲，導致生產成本增加，首季獲利1.58億美元，較去年同期略減3％。目前越南內銷比約65～70％，歐洲市場約15％，東南亞及其他市場約15～20％。大陸因疫情整體需求不如預期，並無銷售實績。

台塑越鋼指出，3月後鋼品接單價格較第一季為佳，預估第二季銷售量約成長13％，營收季增15％，但受俄烏戰爭影響，煤、鐵原料價格居高不下，冶金煤價格甚至在3月達670美元／噸新高記錄，拉高生產成本，壓縮鋼品利差，預計第二季獲利較第一季略增，上半年銷量約320萬噸與去年同期相近。

台塑越鋼認為，俄烏戰爭持續、海運物流延遲現象仍需時間緩解，越南鋼品價格漲勢趨緩，客戶呈現觀望心態。不過，越南疫期已趨於緩和，經濟及工商活動漸趨正常，預期下半年越南鋼市將穩定成長，鋼價可望持平或略增。

為此，台塑越鋼將動態調整產品生產組合、銷售策略及內、外銷比重，預估越南內銷占比將提升至70～75％，外銷則因俄烏衝突、海運物流延遲及通膨等高度不確定因素影響原物料供需，預估鋼品行情持平，將依歐洲、東南亞及其他地區供需狀況機動調整銷售比例，外銷比約25～30％。

河靜鋼廠 再搶基建商機

俄烏戰爭影響，歐洲需求湧向亞洲，推升熱軋鋼捲價格飆漲，加上後疫情時代，各國加速推動基礎建設更新、升級投資商機，台塑河靜鋼鐵積極進行鋼廠生產製程優化，預計每年以2～3％增產，今年增加產量30萬噸至680萬噸，期望2023年粗鋼年產量突破700萬噸目標。搭配日本鋼鐵認證預計下半年取得、越南輔助加工區建置案爭取下半年開工，全力衝刺質量升級。

台塑河靜鋼鐵規劃分兩期四階段建設，第一期預計生產粗鋼並銷售熱軋粗鋼捲、熱軋鋼捲、捲棒鋼、線材盤元等鋼材，可享受東協自由貿易區之關稅優惠。

受俄烏戰爭影響，歐洲客戶紛紛避開向俄採購、加上烏克蘭供應停擺，歐洲需求湧向亞洲市場，推升使用於製造業、營建業等廣範圍產業的鋼材「熱軋鋼捲」價格飆漲。

歐盟2020年鋼鐵進口量3,373萬噸，其中來自俄羅斯為737萬噸、占比21.8％，烏克蘭進口量459萬噸、占比13.6％。

市場預期，伴隨原料價格衝、海上運費持續飆漲，大陸、南韓、越南等鋼廠可能會將報價調漲至900～950美元。

此外，極端氣候與後疫情時代，各國政府積極推動基礎建設投資，有助鋼鐵長期需求能量。

台塑越鋼今年粗鋼產量仍以675萬噸為目標（2021年為658萬噸），目前已引進設備供應商技術專家進廠協助指導，進行鋼廠生產製程優化，預計每年以2～3％增產，期望2023年粗鋼年產量可突破700萬噸目標。