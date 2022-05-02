成本大增 華紙Q2紙價將月月漲

俄烏大戰打亂全球大宗商品價格，部分木片因轉為替代燃媒發電，推升國際木片價格大漲，連帶造紙業使用的短纖及長纖漿價也跟著創新高；頂不住成本壓力，永豐餘集團旗下的漿紙廠華紙繼第一季調漲各紙種售價5％～10％，第二季更是「月月漲！」4月已調升售價5％～7％，5月準備再調漲8％，且預告6月不排除再上漲。

疫情＋戰爭打亂全球大宗商品價格。美國因房地產市場降溫、庫存偏高，加上通膨下民眾裝修意願降低，導致北美木材期貨價格從3月初每千板英呎超過1,400美元，4月中一度掉到900美元以下。

不過華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，同時間木片價格卻是不降反升，過去木片價格長期在每噸150美元上下，很少超過200美元，但現在已經來到每噸230至250美元。

這也推升紙漿價格同步攀升，短纖漿價去年均價大約只有600多美元，3月漲到800美元，短短一個月現在已經來到每噸850美元；長纖價格更是從去年的750～800美元，到現在已經衝高至每噸1,030美元，創下歷史新高。

陳瑞和分析，俄羅斯是全球重要的FSC（森林管理委員會認證）木材出口國，受俄烏戰爭影響，俄羅斯木材出口遭禁運，目前整體國際木材行情還是看漲。特別是木片的部分，因俄羅斯是全球原油及天然氣重要供應國，俄烏戰事已造成歐洲能源危機，許多木片被移做替代燃煤發電，推升木片價格走高。加上海運運價去年底大幅調漲，整體成本全面上升，公司實在是撐不住。華紙各種使用到白漿的紙類價格，今年第一季平均已經調漲5％～10％，第二季更是「月月漲！」

華紙4月已經落實調漲各種紙類售價，平均漲幅約5％～7％，5月準備再上調8％，而且視情況，6月不排除再漲一波。華紙去年第四季就是受到成本高漲影響，意外每股淨損0.15元，比起去年第三季每股獲利0.14元大逆轉。今年來隨著幾波價格調漲，成本獲得轉嫁，華紙今年第一季有望重返獲利，接下來營運也可望漸入佳境。

衛生紙最敏感 業者暫按兵不動

木片、紙漿等造紙上游原料成本持續攀升，華紙5月擬再度調漲各種紙類售價約8％，市場關心衛生紙價格會不會再跟著調？

對此，永豐餘集團旗下擁有五月花、得意、柔情等多個知名家用紙品牌的永豐實低調表示，將會密切觀察原物料趨勢，謹慎因應成本變化。

家紙業者私下表示，由於衛生紙為民生必需品，消費者對於價格特別敏感，公司能撐則撐，會拖到最後才漲。

紙漿成本持續攀升，加上運費高漲，造紙業者叫苦連天，國內衛生紙今年初已經漲過一波，永豐實2月底起陸續調漲各通路的衛生紙售價，幅度介於8％～20％。

另一家紙大廠正隆旗下擁有春風、蒲公英等品牌，也透過取消通路端折價等方式，間接轉嫁成本壓力，今年以來衛生紙價格調幅與同業差不多。

根據行政院主計總處4月初公布物價調查結果，3月國內衛生紙價格指數為118.55，年增率來到4.06％，創下近30個月新高，已經比2018、2019年「衛生紙之亂」發生時的高點115還要高。

由於成本仍持續攀升，造紙業者當然很想轉嫁成本，但考量消費者接受度，以及政府壓力，目前都暫時維持按兵不動。