錸德餐飲五路並進 邁向IPO之路

看好餐飲娛樂產業後市，錸德集團繼「BY33」美式餐飲、「Jennifer’s Kitchen 珍妮佛美廚餐廳」、「VG Fusion洋食」、「Katsu鑫」熟成豬排蓋飯、「怡客咖啡」之後，又取得力麗集團持股51％的「老媽拌麵」實體門市代理權，同時自創「三百金 麵專門」日式拉麵品牌，以多品牌、多業態、多菜系、多價位、多據點策略擴大外食餐飲市場布局，俟達一定經濟規模後進入資本市場。

錸德在取得「老媽拌麵」實體店代理權後，將於5月啟動位在台北SOGO商圈首店改裝計畫，今年會再開出第二家實體據點。

「三百金 麵專門」則定位為日式拉麵專門店，招牌商品「九鬼胡麻擔擔麵」，脫胎自去年疫情期間大受好評、一盒難求的擔擔麵冷凍調理包禮盒，升級為現場調理版本，標榜採高品質食材與零化學添加的理念，並透過「三三三」的講究：三種精熬功夫湯頭、三式究極麵體、三款拉麵，創造富層次的美味。平均客單價目標約320元，今年亦將開出二家門市。

為擴大餐飲事業版圖，錸德集團透過自創品牌、投資入股與併購等多元策略，積極發展可快速複製拓點展店的餐飲品牌，俟店數達一定經濟規模後，即開始朝IPO目標規畫，走入資本市場。

錸德去年第三季投資「怡客咖啡」、持股比率約五成，為最大單一股東，再加上自創品牌「三百金 麵專門」與代理「老媽拌麵」，旗下已有七個餐飲品牌、38個據點。

去年雖防疫警戒一度升至三級、餐廳全面禁止內用，萊德餐飲事業全年營業額仍達9,500萬元，仍維持與2020年相當的營運動能，今年首季更藉快速展店與併購衝出6,000萬元營收。如今萊德餐飲事業再創品牌「三百金 麵專門」與代理「老媽拌麵」，營收可望再上層樓。