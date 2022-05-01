車商拓財源 跨足百貨商場

電動車、智能車時代來臨，汽車業面臨獲利結構大變動的挑戰，車商業務型態必須轉變另闢財源，兩大車商和泰、裕隆集團，不約而同跨足百貨商城經營，和泰線上商城「HOTAI購」上線，緊盯百萬車主消費、會員紅利點數兌換商機；新店裕隆城預定明年第一季開幕，攜手誠品、威秀影城，拓展百貨零售通路版圖。

汽車電動化蔚為潮流趨勢，但相較於傳統燃油車，電動車保養周期長、且費用低，隨電動車普及，加上自動駕駛科技進步，讓車輛發生碰撞事故的機率大幅下降，車主對於保養維修的需求將大幅減少，汽車業過去賴以為生的售後服務收入在可見的未來，將呈現逐步下跌的趨勢，車商必須及早因應、另闢財源求存。

和泰集團布局數位購物市場，線上商城「HOTAI購」日前開站，寫下車商跨足經營網路購物平台的首例，首發更霸氣端出購車「插隊卡」，只要刷2萬元訂金，就有機會將訂單已排到三年後的豐田（Toyota）品牌性能小鋼炮－GR Yaris提前開回家，開站首月周周推限量破盤價商品，以最低三折價造勢。

和泰集團卡位數位購物領域被視為布局「移動服務（MaaS，Mobility as a Service）」戰略的一環，自去年10月整合集團資源，陸續推出和泰Pay、中信和泰聯名卡、和泰Points等數位新服務，提供顧客業界唯一的購車刷卡、售後服務消費的數位支付服務，同時會員累積的和泰Points點數可用於品牌精品兌換、售後服務消費折抵、超商咖啡券等，創造會員點數新經濟。

和泰集團指出，其代理的豐田品牌車在台灣擁有百萬車主的雄厚資源，其消費實力不容小覷，透過全集團資源推廣和泰Pay、中信和泰聯名卡，也讓「和泰Points」快速累積，因此開設「HOTAI購」線上商城，並透過提供多樣化的商品，讓會員的紅利點數有更好的去化通路。

和泰集團指出，「HOTAI購」商城是以滿足和泰百萬會員食衣住行育樂全方位生活需求，所打造的選品平台。除獨家LEXUS、TOYOTA、HINO品牌精品外，更有家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒、yoxi搭車金等各類商品外，為慶祝開台，還大撒幣規畫各式破價優惠活動造勢。

裕隆集團在起家厝－新店舊廠投資的新店裕隆城商場，已取得使用執照，預計2023年第一季將開幕營運，地下三層、地上八層，樓地板面積高達4.3萬坪的百貨商場，除外包給誠品、威秀影城經營的樓層外，裕隆也將自行經營一層賣場，目前已完成招商，跨足實體百貨通路經營。

裕隆看多台灣民眾零售消費實力，預估商場開幕第一年，租金可貢獻公司營收約2.5億元，2024年起將拉高至3.5億～4億元水準，成為集團穩定收益的新來源。