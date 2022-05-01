鋼市四大利多 中鋼6月盤價看漲

受惠於日本製鐵擬再調高6月熱軋價格每公噸2萬日圓（約合153美元）、大陸積極推動基礎建設、韓國浦項光陽廠持續大修，及俄烏戰火延續鋼鐵原物料供需吃緊等四大利多因素帶動下，不僅鋼市前景陽光燦爛，也為中鋼6月盤價蓄積漲價動能。



日本製鋼相繼調高5、6月鋼價，累計熱軋每公噸調漲3萬日圓，且大陸也積極推動基礎建設，中鋼董事長翁朝棟認為，日本鋼廠提價有利於亞洲鋼價前景穩健運行，且大陸除降準釋放資金活水外，也宣誓加強政策支持擴大基礎建設，有利於其疫情封控緩和後，配合後續全球大解封，有助於鋼鐵需求釋出。



翁朝棟指出，鋼市前景仍審慎樂觀，惟須視疫情後續情況，預期鋼市需求與市況回升或將拉長與延後反應。不過美國5月聯準會升息與加速縮表的衝擊將加速釋出，極可能從金融市場擴散至實體經濟，必須密切觀察對鋼鐵業的外擴效應。



中鋼執行副總經理黃建智也表示，由於唐山解除封鎖，刺激鋼廠補貨，加上北京推動基礎設施建設的聲明，表明下半年大陸需要更強力衝刺經濟，市場預期鋼需將改善，從日前對岸鐵礦砂交易量價齊漲，就可看出生產端的心態轉變。另大陸鋼協也指出，今年3月大陸煤焦和鐵礦砂、廢鋼採購成本全面上升，當地鋼廠成本壓力未減，鋼價不易走低。



黃建智指出，雖然歐洲買家保持觀望，當地熱軋行情略顯下滑，但部分終端用戶久未補庫，已開始以高價入單，市場普遍預期盤商將優先重返談判桌，價格或將有撐。且近期大陸鋼廠因疫情封控，內需轉疲，導致低價出口搶單，連帶使印度出口價格也下調；但隨大陸供需情勢改變，中印兩國出口價格應不致再殺低。另韓國POSCO光陽廠四號高爐持續歲修，日韓鋼廠出口報價雖短線有調降，但後續仍看漲。