徐旭東：三大外在挑戰 至今無解

遠東集團董事長徐旭東30日對當前經濟情勢發表談話，他表示，俄烏戰爭、全球通膨、缺料等問題，都是今年外在環境很大挑戰，「至今無解」。至於本土疫情加劇，單日確診者快速攀升突破萬五的情況，他強調，疫情常態化已是大勢所趨。

外界也關心遠東集團參與台灣家樂福競標的進度，徐旭東重申，依法統一有優先權條款，一旦統一放棄優先權，遠東集團「現在是排第一位」。

徐旭東是在出席遠東集團「遠東建築講座」攜手大愛人文講堂，接受媒體訪問時，做了上述表示。講座以「建築臆測、回顧前瞻」為題，邀來在建築業界不同領域的姚家三兄弟姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭同台，暢談未來30年建築；酷愛建築的徐旭東說，未來30年建築物，空氣與符合ESG淨零排碳等兩大需求最重要，目前遠東集團新的大樓建築皆需要這些功能，但價位上不見得兼具競爭力。

他還說，全球性的通貨膨脹，讓建築材料價格漲很多，有業者想等到價格低一點再蓋，但時機點相對不可測，遠東集團仍堅持因應市場需求，持續推案，包括商辦與住宅建案，都不會停下來。

徐旭東也提及對目前經濟情勢的看法。以近期新台幣的貶值走勢來說，他研判，對出口影響應屬短暫，主要是台灣出口貿易很好，個人對新台幣也有信心；至於下半年的景氣表現，他說，挑戰太多，包括俄烏戰打到什麼時候？通貨膨脹會下來嗎？原料缺料會解決嗎？都讓企業界傷透腦筋，但人還是要樂觀點，儘管有這些問題，還是可以摸索出一條讓人可接受的路。

對於疫情，在他看來，只能說以前管得太好，現在確診者變多，民眾對管得緊也煩、管少一點也煩，最好模式就是與病毒共處，不可能清零；正值百貨母親節檔期促銷，他認為疫情升溫不會影響民眾對媽媽送禮，但買氣應會遞延。