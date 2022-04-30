歐洲鋼價高 中鋼銷歐拚全年百萬公噸

俄烏戰火持續，歐洲鋼價仍高，再加上歐盟抵制俄國鋼品銷歐，供應缺口大。中鋼掌握此大好時機，積極拓展歐洲市場，結果傳出捷報，估計Q2外銷歐洲的鋼品數量可望達到30萬公噸，較第一季大增20％，且不排除Q3再提高銷歐數量，全年有機會衝破百萬公噸以上，優於前二年的銷售總和。

近來受到俄烏戰火影響，歐洲市場熱軋鋼捲每公噸大漲，加上俄羅斯和烏克蘭同是歐洲的鋼鐵生產大國，合計每年粗鋼產量逼近1億公噸，且年出口量逾4,000萬公噸，以歐洲市場為主，近來在歐盟禁止自俄羅斯進口鋼品下，這些鋼品的配額將轉給其他國家。

對於拓展歐洲市場方面，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼目前的供料策略仍以國內市場為主，也就是優先供應國內下游產業，但外銷市場上，如果有很好的銷售機會，且價格又好，中鋼也會積極爭取，以提高國際市場競爭力，且增加公司的獲利空間，但必須注意物流的順暢。

中鋼執行副總經理黃建智也表示，目前確實把銷歐比例提高，且以熱軋（HR）、冷軋（CR）及電磁鋼片（ES）為主，預估第二季銷歐鋼品數量可達到30萬公噸，較第一季的25萬公噸增加20％左右，也佔總外銷量的近三成左右，且Q3也將視市場狀況爭取銷售數量，預期今年銷歐銷量將比前二年增加。

中鋼業務副總經理劉敏雄表示，歐洲市場因能源短缺價格高漲，鋼廠煉鋼成本隨之上漲，其中以阿塞爾米塔爾多次調高出廠價格，加上歐盟禁止進口俄羅斯鋼材，整體供應更形緊俏，帶動歐洲鋼市已成為全球最高價地區，全球各主力鋼廠紛紛擴大銷歐力道。

劉敏雄指出，中鋼方面，現階段外銷策略是在可供應範圍能力內適度提高銷歐比重，落實調整產品組合及地區，創造獲利最大化。

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