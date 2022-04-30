不銹鋼族群接單暢旺 增添Q2營運動能

近來國際鎳原料行情仍在高檔，不銹鋼族群包括燁興（2007）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、新光鋼（2031）、新鋼（2032）、允強（2034）、運錩（2069）及唐榮（2035）等相關鋼廠3月份接單暢旺外，4月份接單也不差，增添Q2營運動能。

燁興去年營運小賺，今年2～3月不銹鋼盤元價格也連二個月漲價，且3月份隨著鎳價高漲，下游下單意願提高，接單幾近滿檔。法人預期，俄烏戰爭未停，國際鋼鐵原物料短缺與行情走揚下，後市不銹鋼盤元績漲機會仍大。

大成鋼表示，近來伴隨美國持續推動大型基礎建設工程，對於不銹鋼和鋁板捲鋼品的需求仍供不應求，加上價格硬挺，又逢國際鎳價走高，後市行情漲勢仍銳不可當，營運持續看俏。

彰源、新光鋼、允強表示，近來在鎳價高漲下，3月份接單暢旺，其中彰源含大陸廠單月接單和出貨量可望衝到1.5萬公噸，且允強單月接單和出貨量也可望達到1.5萬公噸，加上手中還有二個月的訂單量，後市業績持續看旺，至於新光鋼3月份接單和出貨則在下游客戶穩定提貨下，也接近滿單階段，後市待鎳價恢復交易後，營運持續看俏。

此外，運錩和唐榮3月份內外銷接單都達到滿單階段，目前待鎳價恢復交易，且市場情勢明朗化後，即可恢復報價和接單，以目前原物料行情走高下，後市行情仍然看漲，推升營運動能。

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