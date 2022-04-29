公司治理評鑑 信義房屋房仲業唯一進榜

臺灣證券交易所公布第八屆「公司治理評鑑」結果，受評的913家上市公司中，連續八年名列5％的企業，包括台積電、統一超、台灣大及信義房屋等九家，而信義房屋是房仲服務業唯一，且評鑑分數破百。信義房屋表示，內部治理機制、關注ESG相關議題，以及推動永續發展等面向，均長期耕耘、不斷精進。

信義房屋獨立董事席次，早在2013年就超過全體董事二分之一，且獨董成員均為一時之選，在公司治理評鑑的「強化董事會職能」方面獲得高分；其在「維護股東權益及平等對待股東」方面，將投資人關係網站全新改版，股東會後最短時間內發放現金股利，並將董事會及功能性委員會執行情形充分揭露於年報中。

「提升資訊透明度」方面，於會計年度終了兩個月內公告中文財報、每季辦理一次線上法說會，即使外國股東比例不高，仍同步公告中英文財報、重大訊息，股東常會一個月前公告中英文股東會議事手冊、21天前公告中英文年報，以實際行動落實股東即時知的權力。

面對近年ESG浪潮席捲全球，信義房屋早已長期關注相關議題，2009年起每年編製企業社會責任報告書，落實節能減碳等，並取得各項第三方獨立機構認證，2021年與台積電、玉山金控等優質企業共同倡儀「淨零排放聯盟」計畫，承諾「2030年信義房屋達成淨零排放、2050年全集團淨零排放」的永續目標。

中華企業倫理教育協進會理事長、銘傳大學國際企業學系教授胡秀華表示，公司治理涵蓋董事會組成、高階主管薪資揭露、審計結構、公平專業的吹哨制度等，並需透明公開的揭露。

全球最具公信力的永續評比指標道瓊永續指數（DJSI），每年從全球挑選出ESG三面向得分最高的企業。

台灣透過客觀的公司治理檢視指標，外界也能輕易檢視該企業的體質是否健康，包括投資標的、產業前景、求職等生涯規劃，都可依此作為參考。