SCFI連15跌 美西線上揚28美元

上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），指數這周再度下跌18.68點，連續第15周下跌，跌幅收斂，為0.45％。三大遠洋航線中，美西線連三周持平後，本周上揚28美元，美東線及歐洲線持續下跌。

本周遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周上漲28美元，為7888美元，漲幅0.36％。遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為10629美元，小跌16美元，跌幅0.15％。遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5984美元，較上周下跌32美元，跌幅0.53％。遠東-地中海線運價6671美元，下跌19美元，跌幅0.28％。

近洋線方面，遠東-日本關西、遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)都是持平，為346美元及335美元；遠東-東南亞下跌14美元，為1001美元，遠東-韓國持平，報價334美元。

大陸3月底封城，中斷歐美業者的補庫存進程並積壓貨運需求，繼上海後，本周昆山也開始逐步復工，法人認為，五一後大陸解封將迎來集中出貨潮，將再次推升海運市場。

此外，航商已申報調漲5/1起綜合費率附加費(GRI)，而美西碼頭工會勞資協商，預料工會多以怠工行動施壓，將使美西碼頭塞港現象延續，部份貨主也將貨物轉由美國東岸進口，美國線運價將再轉強。

（時報資訊 莊丙農）

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