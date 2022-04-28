缺工難解！逾半服務業「加薪留才」 平均調薪7.83％

大缺工潮席捲全台各產業，數字科技旗下服務業專屬求職平台「518熊班」調查指出，超過7成企業表示近期徵才比以往困難，因此也更加注重員工福利，以期透過「留才」緩解人力不足的困境，對此，高達6成5服務業今年有調薪計畫，更有半數企業已於第一季加薪完成。

缺工時代更重「留才」！半數服務業Q1已調薪，平均調薪7.83％

據主計總處統計，去年疫情影響使得全台大缺工，總缺工人數達24.8萬人，其中以餐飲服務業、電子業及製造業缺工狀況最為明顯，據518熊班調查，超過7成企業有感近期徵才比以往困難，其中6成企業為此調整徵才條件或增加誘因。

在可複選下，多數企業選擇「薪資高於市場行情」（52.1％）、「提供額外福利/獎金/津貼」（47.2％）、「改以兼職/外包形式」（26.1％）。然而，徵才不易也使得企業更加關注「留才」議題，高達64.9％服務業今年有調薪計畫、平均加薪7.83％，其中半數企業已於第一季完成加薪。

畢業季遇缺工潮 6成服務業欲招募新鮮人，平均開缺5.9名、近4成起薪31K

近期疫情再度升溫，好在此波Omicron變種病毒以輕症為主，加上國內防疫政策逐漸走向「共存」模式，僅不到3成服務業表示近一個月業績受到影響，且有63.4％企業表示徵才計畫將照常進行，518熊班站內4月職缺量也較去年同期增加近3成，因此對於今年畢業生來說會是不可多得的求職好機會。

據518熊班調查數據顯示，有61％服務業企業有意招募新鮮人，其中餐飲業占比36.3％最高、其次為零售業（21.6％）；薪資方面，在可複選情況下新鮮人起薪以28～30K為最多（49.9％），但亦有38.2％企業願意提供31K以上薪資待遇。

518熊班表示，「近年新鮮人起薪本就呈現成長趨勢，加上疫情及缺工問題皆使得企業徵才更加不易，然而上述現況卻成為今年新鮮人求職助力，職缺數、薪資待遇也有機會來到新高點。」

Z世代求職大不同！8成曾考慮服務業 全因「工時彈性」為首要條件

據「Z世代全方位意向調查」，可以發現Z世代在選擇第一份正職工作時，相較其他世代更加看重「工時」，因為他們重視生活、工作間的平衡程度，加上身處社群時代，個人品牌經營對於Z世代的重要性，遠高於本業工作上的成就，因此，Z世代經營副業或斜槓青年比例更高。

為更加了解Z世代求職者意向，518熊班亦針對站內25歲以下求職會員進行調查，在可複選情況下，Z世代求職除看重「工時彈性」（41.4％），「個人興趣」（27.5％）與「額外福利」（25.1％）也成為重要條件，期望薪資則落在31～40K最高；也因滿足上述求職條件，8成曾考慮服務業相關工作。

518熊班表示，「被稱為『數位原生世代』的Z世代求職者，因獲取資訊更加便利，使得他們更加在意對於每件事的認同感，這點也延伸到找工作上，因為『工作』對於他們的意義不再僅是『經濟來源』，反而更多自我價值的實現。」

因此，基於Z世代的特性，518熊班建議企業徵才時可以增加職缺亮點，「如職缺內容除清楚說明工作項目或需具備的技能外，可多利用一些有趣的文案，以社群經營的思維來吸引Z世代求職者的目光。」