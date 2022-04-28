印尼禁出口棕櫚油 統一、南僑食品廠頭痛

俄烏大戰引發全球食用油短缺的危機延燒，全球最大棕櫚油出口國印尼發布棕櫚油出口禁令，對於統一、南僑等食品廠而言，原料壓力再升級，除了要應付原料成本上漲壓力，還得擔心斷料風險。

由於俄、烏兩國包辦全球近八成葵花籽油出口，如今葵花籽油出口受阻，棕櫚油、大豆油、芥花油等同屬植物性食用油，具有替代效果，引爆全球食用油短缺危機。印尼是全球最大棕櫚油出口國，占全球比重近一半，出口禁令對於全球食用油市場供給影響相當大。

受此影響，大馬棕櫚油報價再度啟動攻勢，本周一收盤上漲1.53％，再度站上每噸7,000馬幣的歷史天價區。棕櫚油從去年中開始起漲，對照去年6月每噸不到3,500馬幣，這一年來波段漲幅超過100％。

這對於國內食品廠而言相當頭痛，棕櫚油過去因為便宜，而且耐炸，被廣泛應用在零食、餅乾、泡麵等需要油炸的產品上，就連冰淇淋，甚至洗髮精、化粧品都會用到，用途相當廣，尤其大型食品廠使用非常多。現在印尼出口禁令一出，對於統一、南僑等國內食品廠而言，不只要應付原料成本上漲，還得擔心接下來可能的斷料風險。

對此，南僑總裁李勘文27日表示，公司正密切注意中。印尼棕櫚油出口禁令，短時間不會對南僑造成立即影響，因為公司備有庫存，但如果時間拉長，確實可能發生斷料風險。目前南僑的棕櫚油進口以馬來西亞為主要來源、印尼為輔，公司會想辦法應變。

另有食品業者私下分析，印尼把這麼大的量全留在國內，根本吃不完；尤其農產品有保存期限，印尼出口禁令到底能維持多久？將成為後續觀察重點。

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