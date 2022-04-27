三劑令衝擊觀光 團旅退一半

指揮中心22日祭出團旅疫苗三劑令上路，全面衝擊觀光產業，再加上本土病例數激增，交通部估計5月將有一半團旅退團約1.63萬團次取消，旅宿業者也有三到四成退房率，因此交通部提出短期對策，包含盤點國旅券、特色旅遊剩餘款、輔導旅宿業者優化轉型等對策。

指揮中心規範，4月22日起會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離性質的活動，包含宗教活動、團體旅遊等民眾，都必須接種三劑疫苗，引發一波波團旅退團，引發旅行業者大加撻伐，因此立院邀交長王國材27日在立法院就三劑禁令對觀光業損失統計及後續規劃及準備措施報告。

依據旅行業公會全國聯合會回報，約有5成旅客因三劑禁令向旅行社申請解約退費，依2021年台灣旅遊狀況調查，每月國內團體旅遊約出團3.26萬團次（不含進香團），以目前退團率50％計算，此次三劑參團規範推估會在5月造成約1.63萬團次取消。

交通部規劃接續國內團體旅遊方案因應，由觀光局盤點國旅券及獎勵旅行業推廣特色團體旅遊補助方案相關結餘款項後，評估可用於補助旅行業辦理團體旅遊，同時續輔導業者準備國境開放事宜。會中通過立委洪孟凱等人臨時提案，要求交部爭取政院啟動旅行業續航計畫，研議旅行業配合防疫補貼政策。

旅宿業衝擊方面，觀光旅館及一般旅館平均退訂約有三成，並且在都市區影響較小，部分風景區因原本訂房率較高，退訂情形較嚴重；在民宿部份，因房間數少，以散客為主，部分旅客亦憂心疫情升溫而有主動退訂狀況退訂率約四成。

觀光局將因應業界需求解決人力等問題，滾動式檢討修正「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，提供業者優化服務品質及轉型需求協助。立委林俊憲等人臨時提案也要求，觀光局應會同勞動部研議方案，改善觀光業缺工問題。

至於觀光遊樂業方面，學生團體受到地方政府防疫限制幾乎已全數取消或延期，一般團體則約有九成衰退，加上散客下降數量，整體營業情形預估將衰退五至六成。對此，觀光局輔導業者優化旅遊環境，酌予補助鼓勵業者辦理創新服務及綠色環保等相關措施，以協助產業創造市場藍海與附加價值。