陽明砸銀彈增新兵 美西航線添戰力

陽明（2609）向正榮汽船株式會社租入並委由今治造船株式會社打造全新11,000TEU級貨櫃輪「納明輪」（YM Trophy），今日正式竣工交付，4月29日立即投入陽明美西航線PS6營運。

陽明表示，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000TEU級貨櫃輪，「納明輪」（YM Trophy）為此系列第10艘交付新船。

該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規畫更具彈性。

該系列船舶加入陽明船隊有助於整體船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本綜效，納明輪投入船隊後，與同型船分別配置於陽明美西南航線PS6、美西北航線PN2與PN3、以及南美航線SA3，有助於陽明船隊靈活派遣、最大化艙位效用。

（時報資訊 莊丙農）

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