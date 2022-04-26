相隔十年終翻身！萬海航運評等獲調升

航海王之一萬海航運2021年獲利能力大升，產生高達新台幣1,330億元的營運現金流量，中華信評26日表示，四大理由調升萬海航運的發行體信用評等，從「twA-/twA-2」調升至「twA/twA-1」，評等展望亦回到「穩定」。

發行人的長、短期發行人評等 twA/twA-1等級，萬海航運前次拿到是2011年4月，並在2012年5月被調降一級，從此歷經長長的航運產業低迷期，也曾因獲利不佳、資本支出轉差等因素，評等展望被轉為「負向」等等不佳情境，及至此次被調升，2012年5月至2022年4月長達10年的時間，才獲得翻轉的機會！

中華信評主辦分析師陳宛暄分析，四大理由調升萬海航運的評等：一、萬海航運強勁的營運現金流量，二、較高的帳上現金水位，三、具彈性的股利配發政策，應可使該公司在未來二年間得以維持充裕的財務緩衝空間，四、積極的資本支出計畫將擁有豐富資金來源，並在調整後的基礎上維持「無借款」狀態。

中華信評指出，2021年萬海航運因獲利能力提升，產生高達1,330億元的營運現金流量，估計該公司2022年將產生2,000億元～2,300億元的營運現金流量， 遠遠超出該公司的資本需求。

此外，中華信評認為，萬海航運應會在股利政策方面維持彈性，並 應會為潛在的船隊擴張計畫預留足夠的現金。依其評等基本情境假設來預測，萬海航運應會在2022年至2023年間維持「淨現金」部位。2022年的資本報酬率，中華信評預估，將維持在100％以上的水準，2023 年則將下滑至30％至 35％之間。

萬海航運2022年至2023年將有高營收，中華信評指出，來自高漲的運價費率、及持續成長的貨櫃裝卸量，目前預測若疫情對整體供應鏈的影響有所緩解，則運價費率最快可能會從2022年底，開始自目前的歷史高點恢復至正常水準。此後，隨著航運業的整體運能逐漸恢復，且預訂的新船也從2023年開始交付，海運運價可能會面臨一番修正，隨後可能仍維持在較疫情前為高的可獲利水準。

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