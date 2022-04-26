華紙董事提名出爐 何家父子檔同步退出

華紙（1905）6月17日將召開股東常會，舉行董監改選，華紙26日召開臨時董事會，搶先通過董事提名人名單，永豐餘二代掌門人何壽川、長子何奕達退出董事會。在此之前，何壽川家族去年5月就已經退出永豐餘董事會，此次規劃進一步宣告整個永豐餘集團朝專業經理人治理的方向邁進。

華紙董事提名候選人名單今天搶先出爐，從原本的9席董事（6董3獨董），縮減為7席董事（4董3獨董），公司解釋，此舉是希望提高獨立董事的占比，落實公司治理。

比較值得注意的是，原本永豐餘二代掌門人何壽川、長子何奕達皆為華紙董事會成員，但根據最新規劃名單，何家「父子檔」將同步退出華紙董事會。

在此之前，早在去年5月永豐餘改選，何家成員就已經全面退出永豐餘董事會。何壽川認為，永豐餘明年即將迎接成立100歲生日，為了讓百年企業能夠永續經營，決定淡化集團家族色彩，全面交由專業經理人治理。

永豐餘去年5月延攬前施耐德電機半導體業務副總劉慧瑾，接替永豐餘第三代何奕達，成為永豐餘新董座，宣告永豐餘集團正式進入專業經理人新時代。今天華紙的新董事規劃名單，劉慧瑾也入列董事會。

另外在獨立董事部分，華紙引進兩位新獨董，包括前環保署國家企業環保獎評審委員柳婉郁，其擅長氣候變遷與農林循環經濟等環境議題；以及前台大機械系教暨台電董事馬小康，為台灣燃燒學與熱傳導專家，對再生能源與環境有深入研究；加上原本的獨董張凌寒，擁有深厚商業經營管理背景以及豐富國際市場經驗，三人各有所擅。

至於其他三位續任的一般董事，包括現任華紙董事長黃鯤雄、華紙財務長林谷豐、華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和，三人皆為公司重要經營團隊成員。