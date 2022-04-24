疫情衝擊逾千家歇業 旅宿業三方向轉型

疫情對旅宿業者衝擊大，據統計，從疫情開始兩年期間高達逾千家旅宿業者歇業，不少業者趁機轉型，其中有人順應疫情轉做防疫旅館提升住房率，也有業者順勢申請危老重建，有的則響應政府政策轉型成社會住宅。



旅宿業2021年收入衰退近一成，但在五倍券及加碼國旅券助攻下，平均房價卻微幅提升，而五倍券／國旅券4月底屆期退場，加上疫情升溫，原先入境者會入住防疫旅館，隨著三月開放返家檢疫需求降低，旅宿市場短期恐難看見曙光。



根據觀光局統計，觀光旅館、一般旅館在疫情兩年多來共有200多家歇業，不少旅館業者趁疫情期間放手不再苦撐。官員解釋，不只受到市場影響，業者也有自身經營考量，如台北國賓、華國飯店及西華飯店等業者趁著疫情期間轉型、申請危老重建，也有業者配合國家住都中心，轉型做社會住宅。



國家住都中心表示，台北、花蓮各有一間旅館通過審查轉做社宅，其餘旅館尚在審查中；通過審查業者可著手裝修，預計年中可開始第一批招租。加入社宅業者，除免徵地價稅、房屋稅、租金免徵營業稅外，政府也提供每戶4萬元修繕補助，且對停業旅館加碼補助修繕費1萬元，更有租金差額、空房補助等降低業者經營風險。



此外，觀光旅館公會秘書長卓倩慧指出，至少有八家觀光旅館轉做防疫旅館，和經營觀光旅館相比，人事成本較低，住房率也有提升，在疫情下有些助益。



卓倩慧並說，台北市觀光旅館衝擊最嚴重，老字號飯店慶泰、康華等都走入歷史，其餘苦撐的住房率僅剩下三、四成，但東部、南部靠著國旅支持，雖然難有疫情前水準，但住房率仍有七、八成。



值得注意的是，疫情後仍有3間觀光旅館逆勢開業，卓倩慧說，這段期間新設觀光旅館業者並不多，JR東日本大飯店屬於少數，因疫情前已開始籌備，僅是按照規劃開業，否則恐不開幕將消耗資金成本，再加上開幕時已是疫情第二年，傷害影響並沒有初期嚴重。



然而，「民宿」和一般旅館及觀光旅館則呈現兩樣情。民宿經營家數、員工人數持續成長，兩年來新增超過2,000家民宿、減少的約900家。官員表示，在無法出國情況下，國內旅客偏好山林、偏鄉等地住宿，而非選擇都市區域，讓民宿業多了發展空間。再者，民宿經營成本比旅館低，也是經營數量與疫情前相比不減反增的原因之一。