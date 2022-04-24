高雄興達港 蛻變多元基地

數十年來飽受蚊子館之譏的高雄興達港，四年前由中鋼進駐、設立興達海基公司，從事離岸風電管架式水下基礎產線之後，人氣愈來愈旺，經濟部海洋科技等三大中心、農委會水試所也將相繼就位，嘉信遊艇等民間投資的船舶修造、遊艇碼頭、休憩產業，也將在今年底之前完成簽約，興達港正式蛻變成為多元港口和基地，也將為南台灣增加近300個專業遊艇泊位。

據了解，興達港海洋觀光遊憩專區的自提BOT案，陸域和海域面積約12.4公頃，將以公用遊艇碼頭為主，如以40呎、50呎以下的遊艇停泊使用，大約可建造200個小型遊艇泊位，該案可望在今年11月完成招商簽約。

如此一來，包括亞灣二座遊艇碼頭、興建中的愛河灣遊艇碼頭，高雄不同類型的遊艇碼頭，將可滿足大中小型遊艇、頂級或一般價位遊艇的休憩使用，達到遊艇全面運動的目標，畢竟，遊艇有一億元以上的豪華遊艇，也有1、200萬元的平價遊艇。

至於面積約11公頃的修造船產業專區，已經確定由嘉信遊艇得標，預定今年6月簽約，嘉信總經理龔俊豪指出，整體投入的金額約24.07億元，其中，用於興建漁船修造船廠、以及遊艇碼頭的金額大約7億多元。

龔俊豪表示，嘉信興達港遊艇碼頭，將分二期興建90多個遊艇泊位，未來將與位於高雄亞灣的嘉信21號遊艇碼頭串連，讓船主或會員，可以在遊艇休憩的過程中，擁有更多的中繼站。

2018年之前，一直都被外界譏諷為蚊子港的高雄興達港，在海洋觀光遊憩專區、以及修造船產業專區，兩個合計約23公頃多的民間投資開發案進駐之後，興達港幾乎達成完全的資產活化與開發運用。

高雄海洋局副局長黃登福指出，現在的興達港三大專區，可供民間企業投資的用地，只剩零碎的小面積土地，這也是興達港在開闢興達港情人碼頭，提供觀光休憩用途之後，多年來中央、地方與民間企業，共同打造的新成果。

黃登福表示，總面積約43.04公頃的海洋科技產業創新專區，在中鋼集團轉投資的興達海洋基礎公司2018年4月設立、2019年12月完工啟用之後，經濟部設立的海洋科技工程人才培訓中心及認證中心、海洋科技產業創新研發中心已經開訓，離岸工程中心也預定2024年完工。