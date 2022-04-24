翁朝棟：三利多 五一後鋼鐵業迎補貨潮

大陸五一長假即將啟動，市場預期長假結束後，伴隨上海等地逐步解封復工，可望帶來一波補貨潮，中鋼、燁輝、春雨、恒耀、聚亨、運錩及彰源等相關鋼廠將受惠。中鋼董事長翁朝棟認為，隨著疫情趨穩，5月後在大陸車廠加速趕工、基建加速投資、房產融資鬆綁等三利多因素下，鋼鐵業有機會迎來新一波報復性補庫拉貨需求。



翁朝棟指出，大陸汽車大廠雖因疫情減產，但多數並未下修全年汽車生產規劃，5月後將加速趕工彌補前期生產量，可望帶動供應鏈恢復供應，釋放用鋼需求；加上鬆綁房產融資、加速基礎建設投資，基礎建設鋼材需求會在疫情趨緩之後5、6月陸續釋出，整體用鋼需求樂觀以待。



中鋼執行副總、也是中貿國際董事長黃建智表示，大陸清零封控對鋼鐵需求與生產都有不利影響，但因大陸發改委已表明今年將繼續減壓粗鋼產量低於去年，若以大陸第一季粗鋼累積產量2億4,338萬噸、年減10.5%，換算年產量約為10億公噸，將較去年的10.3億公噸再減3,000萬公噸。



且大陸為達成5.5％的GDP成長目標，預期5月疫情封控放緩後，勢必加速刺激經濟成長，對鋼材需求注入強心劑，進而6月起在供減需增環境下，大陸鋼市應可逐月走揚，連帶推升亞洲下半年鋼市走勢。



燁輝總經理張振武指出，燁輝（中國）廠近來接單穩定，但受到大陸疫情和封管影響，出貨速度變慢，但五一長假後，只要封管能夠鬆綁，且產業順利復工復產，預期市場將有大量需求釋出，帶動產銷暢旺。



恒耀國際董事長吳榮彬表示，目前公司位於廈門和江蘇的汽車扣件產線和供貨都維持正常，且供給上海、天津等地汽車廠的扣件產品暢旺，包括最近一家知名電動車廠恢復生產，公司也恢復對其供料，大陸五一長假後市場前景確有機會好轉，但仍需觀察後市變化。



此外，春雨、運錩、聚亨及彰源等廠都表示，大陸五一長假後，只要復工復產順利，加上物流暢通，勢必帶動需求釋出，大陸各廠的供銷跟著暢旺。