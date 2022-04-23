空調迎旺季 電器族群熱舞

受到原物料價格居高不下，及市場預期漲價心理影響，家電買氣持續熱絡，伴隨夏季空調銷售旺季到來，聲寶、三洋電、禾聯碩等電器族群業績，可望進一步提升。

近一年來，因原物料價格、運費位處高檔，市場產生預期漲價的心理，加上疫情使居家時間增加，具防疫、抑菌功能的家電買氣明顯提升，帶動一波家電新購、換購潮。

尤其隨著營收占比高的空調將進入銷售旺季，業者普遍預期，家電銷售還會成長，也因為夏季缺電問題恐日益嚴重，如果政府能鼓勵汰換高耗能的老舊家電，會進一步帶動一波節能家電換購需求。

聲寶首季營收23.98億元、年增13.7％，由於冰箱、洗衣機等新機種上市，及春節前換購家電旺季，首季冰箱、洗衣機銷售年成長分別有35％、28％，電視成長也達25％，接著第二季進入空調銷售旺季，4、5月起空調出貨量漸增，天氣因素將影響買氣。

禾聯碩因子公司禾聯電器認列中小學班班有冷氣標案，首季營收17.48億元、年增35.2％。

三洋電首季營收15.08億元、年增14.1％，為近十年同期新高，由於醫療冷凍櫃因全球疫情在外銷市場快速成長、家用冷凍櫃也因國內需求提升，冷凍櫃銷售成長四成，貢獻三洋電營收占比成長至17％，為帶動營收成長主力。

東元在機電事業、智慧能源、智慧生活三大事業同步成長下，首季營收132億元、年增10.8％，電動車領域專注電動貨卡、電動巴士動力系統，國內及印度貨卡、電巴訂單投產，將逐步貢獻營收；智慧能源日前獲台電儲能設備26億元標案，並切入家戶儲能市場，工程、重電等在手訂單處於高檔，三大事業可望持續穩步成長。