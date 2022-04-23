疫情不出門 百貨APP培養忠誠客好時機

近期元宇宙盛行，分眾自成區塊鏈的行銷手法如影隨行，而套用在百貨零售，會員母數就如區塊鏈一樣，也同樣為各大百貨專注，特別 是疫情升溫之際，打不過電商網路砍價，百貨回歸會員服務，且著力於透過APP培養忠誠客。

疫情升溫，主顧客不上門透過APP滑經濟，新光三越近二年多來致力APP、熟客系統與skmonline等數位零售， 截至目前為止，一年數位零售業績大增二倍，且以母親節來說，對於近200萬用戶賦予線下會員同等待遇與優惠，點數照送。

而SOGO今年祭出六策略，最引人注目的是首度在母親節檔期祭出抽汽車策略，且僅針對SOGO APP的100萬會員，特別推出會員加碼抽 賓士全新智能電動休旅車，強調除了鞏固忠誠客，也順勢拉高高門檻 。

環球購物中心Global Mall近二年發展APP、online結果發現，與線 下完全不同客層，年輕媽媽不僅上網買普遍的家用品，且疫情升溫下 ，化妝品採購也不在少數，今年母親節促銷更是點數十倍送。

大江購物中心為迎戰母親節，APP優化擴大頻寬與網路順暢度，都是為了會員服務升級，在電商競爭世代，回歸會員服務與50萬會員溝通，以此區塊鏈做連結，滿足會員需求，過往遊逛的游離客促銷恐不復見，主要是疫情變數，讓逛街變得奢侈。

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