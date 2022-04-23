疫情燒到母親節檔期 百貨業3招救市

今年百貨母親節檔期將面臨史上最難打一仗！國內疫情直線升溫，為了衝出一條血路，百貨業者幾乎打出線上線下同步搶錢策略，尤 其是針對會員主顧客祭出高回饋、加碼送點數與抽汽車等三招救市。

受到疫情升溫影響，百貨母親節檔期首波化妝品購物節初嚐敗仗，原看準的兒童、清明連假期間業績及來客數均較去年減少，其中因特展有廠商染疫的熱區SOGO忠孝店提前結束日本展，以致業績年減三成 ，連假期間人潮幾乎都是少了二～三成，而在連假後，單日確診者接連破千，不少業者認為流感化之路不遠，也因此按照既定策略線上線下同步策略往前走。

新光三越以往滿千送百等回饋外，今年母親節檔首度滿千送點數，點數可多元使用，直接折抵電子禮券、或集點換購精品廚具、扣點還可抽汽車，預計全檔目標衝出48億與去年同期持平。

遠百在竹北店新開店挹注下，第一季業績增長逾15%，而美麗購物節除了化妝品優惠、搭配指定刷卡最高享15.5％回饋外，精品表現最好，家電、男裝休閒、女用品珠寶也是水準以上，母親節的決戰點還是看疫情發展，唯在連日確診衝破3,000人次，已在21日母親節檔期加速外送外帶服務，尤其是這兩年累積的速利便服務經驗正好派上用場，在線上線下同步啟動拚全檔118億目標不會改變。

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