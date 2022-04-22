SCFI連跌14周 五一後醞釀反彈

上海、蘇州等長三角企業陸續復工復產，但據航商、貨代業的觀察，目前出口仍以倉庫存貨為主，由於大批原物料進不來，供應鏈斷鏈仍須時間修復，在出貨緩步增加下，上海航交所22日公布最新一周貨櫃運價指數SCFI續跌0.77％，連續14周下跌，業界估計，可能要等到大陸五一長假後，積壓出貨才會釋出大量，帶動運價反彈回升。



這也使得多家航商醞釀調漲美國線運價計畫一再延後，業者評估，依照目前復工出貨狀況，5月1日調漲機會不高，將推遲到5月15日喊漲。據了解，4月定期航班掛靠率約八成，市場上現貨價緊貼合約價撐住，航商透過調控艙位供給穩運價。



再者，大批貨量在解封後出貨，對航商來說是利多，5月1日開始將適用今年美國年度新的長約價，是去年長約價的一倍以上，將可大幅增加航商實質營收，長榮、陽明將受惠。



業界直言，只要需求端拉貨不減，海運貨量、運價回升是遲早的事。美國市場需求仍然強勁，對照最新一周SCFI指數，跌幅收斂至0.77％，且美西線運價守住7,860美元，已連兩周開平盤，美東線運價高檔震盪，下修0.03％至10,645美元。



上海封城三周對供應鏈影響甚鉅，從原物料進口到出貨層層卡關，主要卡在道路限制、司機調度、居家辦公，上海3月底封控，企業居家辦公，工廠因為人力減少導致產能下降，或以閉環管理方式營運，將工人留在廠內，最大限度地維護產能。即使如此，還是有許多工廠停工，造成華東地區出口量明顯減少。



近期隨著上海、蘇州等地公布復工復產令，航商表示，積壓訂單將加快出貨腳步，隨著出貨放量，艙位需求增加，加上美西碼頭勞資談判5月12日開始，貨主為避免壅塞也可能趕在5月中出貨，當貨量全趕在5月出籠，美國線運價勢可能再次攀升。



至於俄烏戰爭的影響似有和緩，歐洲線需求持穩，最新一周遠東至歐洲線運價連續下滑，每20呎櫃運價6,016美元，下跌70美元、周跌1.15％，遠東到地中海運價每20呎櫃運價6,690美元，下跌48美元，跌幅0.71％。