AI機器人服務生 餐飲業吹科技風

餐飲連鎖集團不僅擔憂疫情再起，目前遍面臨人力短缺問題，紛紛借助科技取代部分人力，包括築間、千葉等餐飲集團，率先採用AI機器人點餐、送餐服務；而春水堂目前正在門店測試帶位機器人；鼎王餐飲集團積極評估智慧型服務機器人的效益，未來不排除跟進採用。

築間餐飲集團表示，目前除了強力招募餐飲專才，祭出儲備幹部4.3萬元起徵才外，由於假日時段來客數較多，先採用AI機器人點餐、送餐服務，除了加快送餐速度外、準確性也非常高，消費者對於機器人送餐也覺得有趣與新奇，經常拿出手機拍照、錄影紀錄。

築間強調，機器人送餐每趟可送12個鍋物，並可指定桌號及非接觸送餐，甚至機器人還能唱生日快樂歌祝壽，不但有高運量的配送次數，還能提升餐廳客流量。

千葉餐飲集團表示，將耗資千萬購置更多AI機器人，包括送餐機器人、點餐機器人、桌邊服務機器人，為消費者提供更多即時性服務。千葉認為，有了機器人加入服務團隊，不僅可提高防疫，也能讓原有服務人員更專注現場把關工作，加速餐飲優化與轉型，預期今年可望繳出一張漂亮成績單。

鼎王餐飲集團則表示，目前集團已導入手機線上點餐系統，AI機器人點餐、送餐仍在評估階段。此外，春水堂餐飲集團也已在門店測試帶位機器人，未來也將視營運效益擴大其應用範圍與使用門店。