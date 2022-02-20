欣興、牧德將法說 「百鳥啼春」可期

PCB廠欣興、AOI設備廠牧德、PCB鑽針廠尖點預計分別在23日及24日舉行線上法說會，在載板產業持續大好，以及整體PCB產業有望維持成長的趨勢下，有望聽到不錯的2022年營運展望。

ABF載板2022年依舊供不應求，且缺口不排除放大，產能持續吃緊讓ABF載板族群2022年營運備受看好，儘管進入傳統電子淡季，市場普遍預期載板廠上半年業績將淡季不淡。

欣興受益於ABF產業趨勢，以及新產能逐步開出下，元月營收再次改寫歷史新高達104.8億元、月增2.32％、年增40.7％，連續4個月營收站穩百億關卡。

新產能方面，欣興2022年主要有楊梅新廠的加入，該廠去年第四季就已經有成熟製程上線，今年上半年持續擴大規模。

法人看好新廠的挹注，將有利於欣興首季營收季減幅度縮小，而下半年欣興山鶯S1廠也將復原回歸生產行列，整體來看法人認為，ABF價量齊揚且能見度已達年底，加上產能規模放大，樂觀預估該公司2022年營運再創新高無虞。

牧德2021年重拾載板市場後，營運已見回升，展望2022年公司先前提到，載板持續強勁、軟板呈現復甦。

再加上終端產品升級推動高階製程需求成長，2022年PCB產業不看淡，預期成長動能來自兩個方向，一是擴大載板市場至陸資客戶，二是CSP電測機有望在2022年逐步發酵。

尖點元月營收3.26億、月減5.59％、年增22％，創下歷年同期新高。受益於PCB客戶需求強勁、聚焦收斂策略奏效、併購效益顯現等，尖點首月營收將較去年同期成長顯著。

看好PCB產業前景，尤其5G、載板等相關需求，尖點擴產計畫不變，預計2022年中，鑽針月產能會由2,500萬支提升至2,800萬支，鑽孔機台數量亦會有所擴充，實際幅度視市場狀況及進機進度而定。