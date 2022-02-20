工具機聯展21日登場 台廠秀實力搶國際單

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，將於21日至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5,100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

此次聯展由台灣外貿協會、台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會聯合舉辦，今年TIMTOS x TMTS採虛實並進（Hybrid）模式，整合6天實體展及1個月的線上展，另推出一系列的服務國內外參觀者的創新作法，打造觀展新體驗。

主辦單位表示，展前已經有62國破千名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽總計已安排超過700場；重量級買主包括中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India和保加利亞代理商NIS等。

根據資料，包括友嘉集團、上銀集團、東台集團、和大與高鋒、台達電、台中精機、永進機械、崴立機電、台灣三菱（Mitsubishi）、西門子（Siemens）、台灣發那科（Fanuc）、直得、瀧澤科、穎霖機械等工具機和機械整機與元件大廠參展；全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國等廠商在此次展會籌組國家館。

主辦單位強調，此次聯展是全球指標B2B工具機專業展，串聯完整金屬加工產業供應鏈，呈現智慧製造及工業4.0的平台；展出產品項目涵蓋金屬切削工具機、機械零組件、刀具與刀具配件；沖壓、鑄造、鍛造設備、板材加工設備；管材、線材等加工設備；焊接、表面處理設備；控制器、軟體與設計工程、機器人與自動化設備；檢驗、量測與測試設備；以及國家館與公協會等。

為服務國外買主，主辦單位祭出6大加強作法，內容包括線上展TIMTOS x TMTS Online、行動採洽、展場直擊、全球機械採購大會、媒體帶你看展、媒體遠端導覽，協助台灣兆元機械產業搶攻疫後復甦商機。

因應COVID-19疫情，主辦單位做足萬全準備，例如此次聯展採取QR code無接觸式參觀入場、每家參展廠商發放防疫包、成立專責防疫小組，在官網成立防疫專區，隨時更新防疫資訊等，全程符合會展防疫規範。

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